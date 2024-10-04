VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователей

Телеком 04.10.2024 15:35 Реклама
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04.10.2024 15:35 Реклама
Специалисты «Ростелекома» и VK внедрили улучшения для ускорения загрузки контента VK Видео для абонентов «Ростелекома». На инфраструктуре «Ростелекома» установлено более сотни кэш-серверов VK.
Это позволило сократить на 20% задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента. Узлы CDN-сети VK распределены по ключевым узлам сети «Ростелекома» по всей стране, что позволяет равномерно распределять нагрузку и обеспечивать быструю доставку контента даже в часы пиковых нагрузок. Видео загружается напрямую с CDN-серверов, находящихся в сети «Ростелекома», минуя удалённые дата-центры.
Наталия Крючкова, вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком»:
— Сотрудничество с VK позволит абонентам «Ростелекома» пользоваться любыми цифровыми сервисами партнера с высоким качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд и многое другое.
Сергей Ляджин, CTO Вконтакте и VK Видео:
— Мы видим рост как загрузки, так и потребления контента VK Видео. Партнерство с ключевыми телекоммуникационными операторами, позволяет сделать процесс просмотра видео еще более комфортным и доступным для нашей аудитории.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneP2WhR4CJP
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