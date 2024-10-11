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Качество на высоте: T2 модернизировала более 10% базовых станций в Волгоградской области

Телеком 11.10.2024 10:18 Реклама
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11.10.2024 10:18 Реклама


Оператор провел масштабную работу по усилению сетевой инфраструктуры на территории Волгоградской области. Компания значительно расширила зону покрытия сети, увеличила скорость интернета, а также реализовала программу рефарминга в крупных городах региона. Технические улучшения затронули 15 городов и 21 район региона.
T2 продолжает планомерно улучшать сеть в Волгоградской области, обеспечивая жителей региона качественными услугами связи и высокоскоростным мобильным интернетом. В текущем году техническая дирекция компании провела работы в 15 городах и 21 районе региона, уделив особое внимание популярным и густонаселенным локациям. Улучшения способствовали росту интернет-активности в области – за три квартала 2024 года объем data-трафика увеличился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Зона покрытия и емкость сети были расширены в трафиковых местах Волгограда, Волжского, Камышина, Котельниково, Ленинска, Фролово, Новоаннинского, а также в Кумылженском, Среднеахтубинском и других районах.
Оператор провел масштабную работу по модернизации сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. За три квартала 2024 года T2 обновила в регионе более 10% базовых станций. Скорость интернета улучшилась в Жирновске, Калаче-на-Дону, Краснослободске, Михайловке, Николаевске, Серафимовиче, Суровикино, Урюпинске, а также в Быковском, Городищевском, Калачевском, Камышенском и других районах.
Особое внимание компания уделила модернизации оборудования в густонаселенных локациях и популярных местах отдыха. Так, в третьем квартале 2024 года T2 усилила сеть вблизи садоводческих некоммерческих товариществ «Дружба» в столице региона, «Зеленый бор» Среднеахтубинского района, «Птицевод» Городищенского района и «Энергетик» Калачевского района. Улучшения также затронули парки им. Юрия Гагарина и им. Героев-летчиков в Волгограде, Комсомольский парк в Жирновске, парк культуры и отдыха в Котельниково и другие.
Кроме того, техническая дирекция T2 продолжила реализацию масштабного проекта рефарминга сети. Работы прошли в областной столице – Волгограде, а также в Волжском, Камышине и рабочем поселке Городище. Процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G позволила увеличить среднюю скорость передачи данных до 50%.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиалаT2:

— Потребность в качественных услугах связи и высокоскоростном мобильном интернете у абонентов непрерывно растет. Этому способствует активная цифровизация, которая сегодня охватывает практически все сферы жизни современного человека. Чтобы опережать растущие запросы, мы непрерывно совершенствуем сетевую инфраструктуру Т2 в регионе, обновляя и модернизируя оборудование как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Ключевой целью для нас остается качество предоставляемых услуг, чтобы каждый житель Волгоградской области мог свободно пользоваться привычными онлайн-сервисам и даже в период пиковых нагрузок на сеть. 
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjd7Xke7

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