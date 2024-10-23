Телеком

Новый продукт «Ростелекома» повышает доступность технологических решений для банков

Телеком 23.10.2024 14:53 Реклама
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23.10.2024 14:53 Реклама


Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественная финтех-компания «Фазум» запустили новый проект для банков «ДелиИТ», направленный на повышение доступности технологических решений для всех кредитно-финансовых организаций России.
«ДелиИТ» — это набор продуктов компании «Фазум», внедренных и подтвердивших свою эффективность в крупных банках, которые теперь доступны для банков меньшего размера по подписке. Это онлайн-каналы продаж для розничного бизнеса, услуги электронного архива, возможности системы электронного документооборота, упрощение процесса открытия счета для малого бизнеса, цифровизация факторинговых процедур, кредитование малого бизнеса и предоставление электронной банковской гарантии.
До конца текущего года для всех банков, подавших заявки, будут проведены демонстрации и обучение, а также предоставлена возможность опытно-промышленной эксплуатации всех представленных продуктов.
Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса ПАО «Ростелеком»:
— Наш новый финтех-проект «ДелиИТ» направлен на ликвидацию цифрового неравенства между банками первого и второго эшелонов, бюджеты которых на развитие ИТ сейчас несоизмеримы. Мы чувствуем, что соответствие наших инициатив актуальным вызовам и трендам отрасли получают практическую поддержку и высокую оценку участников финансовой индустрии.
Андрей Леушев, президент компании ООО «Фазум»:
— Мы запустили первый этап проекта — использование готовых продуктов в облачном формате. Но цель у нас более амбициозная — дать возможность одним банкам предлагать новые идеи, другим — к ним присоединяться, получать от нас реализацию продукта за наш же счет и использовать этот продукт по подписке.
Во время проведения «Финополиса» в сентябре 2024 года открылась онлайн-подписка на использование продуктов проекта «ДелиИТ». До завершения работы форума «Ростелеком» получил 27 заявок от банков из целевой аудитории, что говорит о востребованности нового проекта. Демонстрация финансовых сервисов на стенде «Ростелекома» также получила высокую оценку от руководства Центрального банка России и стала предметом обсуждения на сессиях форума.
Фото: Ростелеком.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneP31oeihvQ

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