Телеком

Т2 запустила специальный тариф в рамках партнерского проекта с Яндексом

Телеком 10.10.2024 09:13 Реклама
0
10.10.2024 09:13 Реклама


Оператор в партнерстве с компанией Яндекс продолжает запускать совместные проекты. Так, ранее в обновленную мультиподписку MiXX добавили Яндекс Плюс, а теперь Т2 запускает специальный тариф только для пользователей сервисов Яндекса. В новом предложении доступны 100 ГБ интернет-трафика, безлимит на соцсети, мессенджеры и сервисы Яндекса, а также все преимущества оператора.
В рамках партнерского проекта Т2 и Яндекс предложат совместные продукты в разных сегментах бизнеса. Благодаря сотрудничеству пользователям мультиподписки MiXX уже доступен обновленный Яндекс Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. Теперь компании запускают новый тариф Т2 «Я онлайн», который доступен к подключению эксклюзивно пользователям сервисов Яндекса.
В новый тариф входят 100 ГБ интернета, безлимитный интернет на соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки внутри сети, 200 минут для исходящих звонков из популярных стран на номера T2 России. В состав тарифа также включена услуга «Безлимит на сервисы Яндекса». Она позволяет не расходовать интернет-трафик из пакета при пользовании сервисами Яндекса: Кинопоиск, Яндекс Путешествия, Драйв, Музыка, Яндекс Go, Карты и Навигатор, Заправки, Еда, Лавка, Маркет, Яндекс Пэй, Яндекс Афиша, Диск, Яндекс Телепрограмма. Абонентам нового тарифа доступны все уникальные предложения Т2: «Перенос остатков», «Маркет t2», «Обмен минут», «SOS-пакет», «Заморозка цен», «Защита от нежелательных подписок» и другие преимущества.
Подключение к тарифу происходит при переходе на страницу оператора с рекламного баннера на сервисах Яндекса: Кинопоиск и Путешествия. Тариф «Я онлайн» доступен только для новых абонентов.
Условия специального тарифа и механика его подключения были разработаны партнерами совместно и ранее не использовались в отрасли. Данный проект – первая подобная активность на рынке мобильной связи.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjeBPtRx

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
08.10.2024 16:21 Реклама
Телеком 08.10.2024 16:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.10.2024 14:39 Реклама
Телеком 08.10.2024 14:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2024 15:35 Реклама
Телеком 04.10.2024 15:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.10.2024 16:41 Реклама
Телеком 03.10.2024 16:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.10.2024 14:38 Реклама
Телеком 03.10.2024 14:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.10.2024 17:02 Реклама
Телеком 02.10.2024 17:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2024 16:02 Реклама
Телеком 30.09.2024 16:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2024 13:21 Реклама
Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.09.2024 12:27 Реклама
Телеком 27.09.2024 12:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.09.2024 16:32 Реклама
Телеком 26.09.2024 16:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.09.2024 15:54 Реклама
Телеком 24.09.2024 15:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.09.2024 11:50 Реклама
Телеком 18.09.2024 11:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2024 12:07 Реклама
Телеком 13.09.2024 12:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.09.2024 14:17 Реклама
Телеком 10.09.2024 14:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:00
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщинуСмотреть фотографии
09:44
«Легковушку разорвало»: водитель такси погиб в лобовом ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Дойдёт ли? Учёные РАН вновь предупредили россиян о 8-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
09:13
Т2 запустила специальный тариф в рамках партнерского проекта с ЯндексомСмотреть фотографии
09:10
Две скоростные бесплатные электрички назначили для болельщиков «Ротора»Смотреть фотографии
08:45
В Волжском началась подтопка одного объектаСмотреть фотографии
08:11
Цены на АИ-98 взяли в Волгоградской области новую планкуСмотреть фотографии
07:58
«Каустик» в седьмой раз потерпел поражение в СуперлигеСмотреть фотографии
07:19
Просили - получите: власти Котельниково высыпали на дорогу щебень раздораСмотреть фотографии
20:59
В облдуме одобрили смену статуса Михайловки Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:23
Под Волгоградом захоронили останки 16 бойцов Советской АрмииСмотреть фотографии
19:38
Мизулина опубликовала пост с жалобой волгоградской школьницы на холодСмотреть фотографии
19:19
Под Волгоградом нашли бесхозную плотинуСмотреть фотографии
18:42
«Мы разве не заслужили?»: ветерана СВО с инвалидностью оскорбило требование оплаты проезда в гортранспорте ВолгоградаСмотреть фотографии
18:39
Меньше детей-сирот стали выявлять в Волгоградской области ежегодноСмотреть фотографии
18:21
«Домклик»: на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через ГосключСмотреть фотографии
17:25
На ул. Крепильной в Волгограде началась замена канализационного коллектораСмотреть фотографии
17:22
«Росхим» выкупил «Волжский Оргсинтез» за 20,9 млрд рублейСмотреть фотографии
17:10
«Массового отключения не будет»: в Волгограде устраняют аварию на магистральном водоводеСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области машинист тепловоза заплатит 62 тыс. рублей за гибель сайгакаСмотреть фотографии
16:55
В Волжском родным 8 погибших на СВО бойцов передали наградыСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде пропавшая 15-летняя школьница вернулась домойСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде создают «юркий» автопарк для сбора мусора в узких дворахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Первый район Волгоградской области начал подтопку соцобъектовСмотреть фотографии
15:17
Сайты судов Волгоградской области третий день «лежат на лопатках»Смотреть фотографии
15:04
Волгограде чиновники вернули деньги за детсад супруге военногоСмотреть фотографии
14:31
Володин пообещал ускорить процесс запуска пассажирских перевозок по ВолгеСмотреть фотографии
14:09
Другие виды. В Волгограде ЖК «Бродвей» освободят от соседства с гаражамиСмотреть фотографии
13:36
Уличных грабителей с одной извилиной на троих задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде контролеры задержали безбилетника, который оказался в розыскеСмотреть фотографии
 