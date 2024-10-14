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Сибиряки стали в 2 раза чаще отдыхать в Волгоградской области

Телеком 14.10.2024 09:47
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14.10.2024 09:47


Оператор Т2 проанализировал внутренний туристический поток Волгоградской области. Компания оценила динамику поездок в регион в период с мая по август 2024 года, составила общий потрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявила наиболее популярные места для проведения отдыха. 
Согласно исследованию big data T2 в период с мая по август 2024 года общее количество гостей Волгоградской области среди клиентов компании возросло на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число путешественников зафиксировано в августе – в этот период регион посетили 43% от всех отдыхающих. Чаще всего туристы проводили в регионе 4 и 7 дней.
Активнее других регион посещали гости в возрасте от 35 до 44 лет – они составляют треть от общего числа путешественников. На туристов в возрасте 45-54 и 25-34 года пришлись 21% и 18% соответственно. Максимальный прирост в 15% год к году показала возрастная категория от 19 до 24 лет.
По данным компании 55% гостей – мужчины, 35% из них – представители сильного пола 35-44 лет. В этом возрастном диапазоне также зафиксировано и наибольшее число путешественниц – их 36%.
Среди регионов, жители которых выбирают Волгоградскую область для проведения отпуска, лидируют Москва и Санкт-Петербург, а также Московская, Ленинградская, Ростовская, Саратовская и Воронежская области. На их долю приходится 54% от общего турпотока. 
Наибольший прирост по числу туристов в Волгоградскую область в 2024 году показала Республика Алтай: число гостей из сибирского региона выросло в 2 раза. Также на 32% увеличилось количество путешественников из Республики Хакасии, на 19% из Краснодарского края, на 17% из Камчатского края. 
Также компания проанализировала активность гостей в использовании мобильного интернета и голосовой связи в Волгоградской области. За май-август 2024 года абоненты гостевых регионов использовали на 30% гигабайтов больше, чем за аналогичный период годом ранее, количество выговоренных минут возросло на 7%. Больше других в сети время проводили представители Еврейкой автономной области, Хабаровского и Краснодарского краев. Также жители Кубани вместе с резидентами Сахалинской и Мурманской областей были активны и в разговорах по телефону.
Самыми популярными локациями среди путешественников стали Волгоград, Камышин и Волжский. Здесь клиенты компании делились впечатлениями от просмотра достопримечательностей в общении по телефону, мессенджерах и соцсетях. Наиболее активными в использовании мобильного интернета стали гости столицы области: прогуливаясь по набережной Волги и знакомясь с историческими памятниками города абоненты Т2 скачали 71% от общего объема трафика, потраченного в самых посещаемых местах. Также посетители городов стали больше говорить по телефону – рост составил 9%.
Активный внутренний туризм и экспоненциальный рост трафика требуют постоянных технических работ по поддержанию качества связи на высоком уровне: установки новых базовых станций, агрегации несущих частот, довесов оборудования на уже существующую инфраструктуру и рефарминга частот в технологию LTE. Для обеспечения доступной и стабильной связи Т2 продолжает непрерывно улучшать сеть на территории всей Волгоградской области.
В исследовании учитывались обезличенные данные клиентов компании, отправляющихся в путешествие на срок от трех дней.
Фото:Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid:2SDnjdeCdBh

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