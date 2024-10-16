Телеком

В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах

Телеком 16.10.2024 10:08 Реклама
0
16.10.2024 10:08 Реклама


Билайн, признанный самым безопасным среди крупнейших операторов России*, рассказывает о новом виде мошенничества, активно распространяющемся в популярных мессенджерах. Внутренняя аналитика компании показывает, что в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры WhatsApp**, Telegram и Viber.
Злоумышленники используют различные схемы обмана, представляясь родственниками, сотрудниками службы безопасности, коллегами и даже полицией. Особенно уязвимыми становятся неактивные пользователи мессенджеров, среди которых, по данным Группы быстрого реагирования билайна, чаще всего оказываются пожилые люди, для которых мессенджеры были установлены детьми или внуками.
— Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов. Они могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате чего могут проводиться массовые обзвоны со взломанного аккаунта, — комментирует Дмитрий Чернов, директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».
Для защиты от подобных действий билайн рекомендует пользователям проверить привязку своих аккаунтов к посторонним устройствам. Для этого необходимо зайти в настройки мессенджера и выбрать пункт «Связанные устройства». Если среди них есть незнакомые устройства, следует немедленно нажать «Выйти» из аккаунта.
На сегодняшний день билайн защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов. Более миллиона пользователей также доверяют сервису «Моя безопасность», который предлагает бесплатную защиту от нежелательных звонков, включая те, что поступают из популярных мессенджеров. Также сервис способен принять вызов за клиента, если ему неудобно говорить, уточнить цель звонка и отправить запись разговора в мобильное приложение оператора или в Telegram.
В случае подозрительных действий или попыток мошенничества билайн призывает обращаться по номеру 0611, где специалисты Группы быстрого реагирования оператора готовы оперативно помочь в решении проблемной ситуации.
Билайн продолжает активно развивать свои сервисы для защиты клиентов от мошенничества и спама, обеспечивая безопасность их личных данных.
* билайн, по версии ComNews Research, признан самым безопасным среди крупнейших операторов России по защите абонентов от мошенничества, спама и распространения нелегальных (серых) SIM-карт.
** Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
Фото: билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
14.10.2024 09:47
Телеком 14.10.2024 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.10.2024 12:52
Телеком 11.10.2024 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.10.2024 10:18 Реклама
Телеком 11.10.2024 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.10.2024 09:13 Реклама
Телеком 10.10.2024 09:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.10.2024 16:21 Реклама
Телеком 08.10.2024 16:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.10.2024 14:39 Реклама
Телеком 08.10.2024 14:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2024 15:35 Реклама
Телеком 04.10.2024 15:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.10.2024 16:41 Реклама
Телеком 03.10.2024 16:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.10.2024 14:38 Реклама
Телеком 03.10.2024 14:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.10.2024 17:02 Реклама
Телеком 02.10.2024 17:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2024 16:02 Реклама
Телеком 30.09.2024 16:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2024 13:21 Реклама
Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.09.2024 12:27 Реклама
Телеком 27.09.2024 12:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.09.2024 16:32 Реклама
Телеком 26.09.2024 16:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:36
Очередное ДТП с маршруткой засняла камера в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
БФ «Синара» открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе проектов-2024Смотреть фотографии
11:08
В Волгограде таксист покалечил трех пассажиров в ДТП с маршруткой №29ССмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгограде оперативники вышли на убийцу по его кровавым следамСмотреть фотографии
10:31
ФСБ задержала волгоградца на напичканном фальсификатом и деньгами автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Афериста из Новосибирска приговорили к 7 годам колонии за обман 16 волгоградцевСмотреть фотографии
10:08
В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерахСмотреть фотографии
10:04
На трассе Волгоград-Луганск КАМАЗ протаранил «семерку»: двое в больницеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде тепло официально подали в 2,5 тыс. домовСмотреть фотографии
09:35
Арбитражный суд Волгоградской области остался без светаСмотреть фотографии
09:01
Волгоградка в аэропорту лишилась привезенных из Турции зеркалСмотреть фотографии
08:38
На севере Волгоградской области 18 октября выпадет первый снегСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцы просят власти вглядеться в новый, но уже «померкший» скверСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
«Опоздавший» на СВО волгоградец отдал бойцам свой минивэн ToyotaСмотреть фотографии
08:06
Экс-гендиректора АО «Волгоградтранспригород» оштрафовали на 70 тысяч за растрату 420 тысячСмотреть фотографии
06:38
Берег Волгоградского водохранилища вместо песка засыпали битым кирпичомСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде СК России проверяет сообщения о попытке изнасилования 15-летней школьницыСмотреть фотографии
21:25
Замглавы района в Волгоградской области оштрафовали за равнодушие к жителямСмотреть фотографии
21:01
Дотянули до дождей: в центре Волгограда лишили тротуаров ул. КраснознаменскуюСмотреть фотографии
20:19
Не было шансов: в Волгограде камеры засняли момент наезда самосвала на велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
В Волгограде на ул. Землячки самосвал насмерть задавил велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
В Волжском пожарные потушили жилой дом на острове ЗелёныйСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Вины не признают: троих молодчиков судят за зверское избиение таксиста в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:01
В Волгограде КАМАЗ частично заблокировал движение по Второй продольнойСмотреть фотографии
18:07
Суд Камышина взыскал компенсацию с коммунальщиков за разбитую SkodaСмотреть фотографии
17:09
Волгоградцы пристыдили чиновников глиняной дорогой на улице маршала ЖуковаСмотреть фотографии
16:50
Скандинавское хюгге в Новой МосквеСмотреть фотографии
16:41
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об утреннем туманеСмотреть фотографии
16:18
Больше 1 млн рублей отдала волгоградка за замену сим-картыСмотреть фотографии
16:03
Несостоявшуюся закладчицу приговорили в Волгограде к восьми годам колонииСмотреть фотографии
 