В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах

Телеком 16.10.2024 10:08 Реклама
0
16.10.2024 10:08 Реклама
Билайн, признанный самым безопасным среди крупнейших операторов России*, рассказывает о новом виде мошенничества, активно распространяющемся в популярных мессенджерах. Внутренняя аналитика компании показывает, что в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры WhatsApp**, Telegram и Viber.
Злоумышленники используют различные схемы обмана, представляясь родственниками, сотрудниками службы безопасности, коллегами и даже полицией. Особенно уязвимыми становятся неактивные пользователи мессенджеров, среди которых, по данным Группы быстрого реагирования билайна, чаще всего оказываются пожилые люди, для которых мессенджеры были установлены детьми или внуками.
— Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов. Они могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате чего могут проводиться массовые обзвоны со взломанного аккаунта, — комментирует Дмитрий Чернов, директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».
Для защиты от подобных действий билайн рекомендует пользователям проверить привязку своих аккаунтов к посторонним устройствам. Для этого необходимо зайти в настройки мессенджера и выбрать пункт «Связанные устройства». Если среди них есть незнакомые устройства, следует немедленно нажать «Выйти» из аккаунта.
На сегодняшний день билайн защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов. Более миллиона пользователей также доверяют сервису «Моя безопасность», который предлагает бесплатную защиту от нежелательных звонков, включая те, что поступают из популярных мессенджеров. Также сервис способен принять вызов за клиента, если ему неудобно говорить, уточнить цель звонка и отправить запись разговора в мобильное приложение оператора или в Telegram.
В случае подозрительных действий или попыток мошенничества билайн призывает обращаться по номеру 0611, где специалисты Группы быстрого реагирования оператора готовы оперативно помочь в решении проблемной ситуации.
Билайн продолжает активно развивать свои сервисы для защиты клиентов от мошенничества и спама, обеспечивая безопасность их личных данных.
* билайн, по версии ComNews Research, признан самым безопасным среди крупнейших операторов России по защите абонентов от мошенничества, спама и распространения нелегальных (серых) SIM-карт.
** Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
Фото: билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru
Сибиряки стали в 2 раза чаще отдыхать в Волгоградской области14.10.2024 09:47
Телеком 14.10.2024 09:47
Волгоградцы отдыхают от мессенджеров в Сочи11.10.2024 12:52
Телеком 11.10.2024 12:52
Качество на высоте: T2 модернизировала более 10% базовых станций в Волгоградской области11.10.2024 10:18 Реклама
Телеком 11.10.2024 10:18 Реклама
Т2 запустила специальный тариф в рамках партнерского проекта с Яндексом10.10.2024 09:13 Реклама
Телеком 10.10.2024 09:13 Реклама
Билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сеть08.10.2024 16:21 Реклама
Телеком 08.10.2024 16:21 Реклама
T2 первым из операторов отменил роуминг в Крыму08.10.2024 14:39 Реклама
Телеком 08.10.2024 14:39 Реклама
VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователей04.10.2024 15:35 Реклама
Телеком 04.10.2024 15:35 Реклама
Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика03.10.2024 16:41 Реклама
Телеком 03.10.2024 16:41 Реклама
Волгоградцы смогут купить смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей в МТС03.10.2024 14:38 Реклама
Телеком 03.10.2024 14:38 Реклама
Пенсионеры выбирают онлайн-знакомства, а не приложения для здоровья02.10.2024 17:02 Реклама
Телеком 02.10.2024 17:02 Реклама
Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи30.09.2024 16:02 Реклама
Телеком 30.09.2024 16:02 Реклама
Пугало и корм для змеи — необычные решения инженеров билайна для надежной связи30.09.2024 13:21 Реклама
Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
Площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась на 5 000 квадратных километров27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама
Технологии для бизнеса: волгоградские компании стали активнее пользоваться big data27.09.2024 12:27 Реклама
Телеком 27.09.2024 12:27 Реклама
Безопасный старт школьного сезона: советы от психолога билайн университета26.09.2024 16:32 Реклама
Телеком 26.09.2024 16:32 Реклама