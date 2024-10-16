В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах





Билайн, признанный самым безопасным среди крупнейших операторов России*, рассказывает о новом виде мошенничества, активно распространяющемся в популярных мессенджерах. Внутренняя аналитика компании показывает, что в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры WhatsApp**, Telegram и Viber.

Злоумышленники используют различные схемы обмана, представляясь родственниками, сотрудниками службы безопасности, коллегами и даже полицией. Особенно уязвимыми становятся неактивные пользователи мессенджеров, среди которых, по данным Группы быстрого реагирования билайна, чаще всего оказываются пожилые люди, для которых мессенджеры были установлены детьми или внуками.

— Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов. Они могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате чего могут проводиться массовые обзвоны со взломанного аккаунта, — комментирует Дмитрий Чернов, директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».

Для защиты от подобных действий билайн рекомендует пользователям проверить привязку своих аккаунтов к посторонним устройствам. Для этого необходимо зайти в настройки мессенджера и выбрать пункт «Связанные устройства». Если среди них есть незнакомые устройства, следует немедленно нажать «Выйти» из аккаунта.

На сегодняшний день билайн защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов. Более миллиона пользователей также доверяют сервису «Моя безопасность» , который предлагает бесплатную защиту от нежелательных звонков, включая те, что поступают из популярных мессенджеров. Также сервис способен принять вызов за клиента, если ему неудобно говорить, уточнить цель звонка и отправить запись разговора в мобильное приложение оператора или в Telegram.

В случае подозрительных действий или попыток мошенничества билайн призывает обращаться по номеру 0611, где специалисты Группы быстрого реагирования оператора готовы оперативно помочь в решении проблемной ситуации.

Билайн продолжает активно развивать свои сервисы для защиты клиентов от мошенничества и спама, обеспечивая безопасность их личных данных.

* билайн, по версии ComNews Research, признан самым безопасным среди крупнейших операторов России по защите абонентов от мошенничества, спама и распространения нелегальных (серых) SIM-карт.

** Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Фото: билайн