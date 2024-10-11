Волгоградцы отдыхают от мессенджеров в Сочи





По данным билайн, Волгоград попал в ТОП-10 регионов, из которых в Сочи в этом летнем сезоне приехало больше всего туристов. * Кроме волгоградцев в десятку вошли туристы из Москвы и Подмосковья, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Башкортостана, Воронежской, Оренбургской, Самарской областей и Ставропольского края.

Оператор подготовился к визиту и расширил пропускную способность сети 4G. По завершении пляжного сезона, используя обезличенную статистику, билайн рассказал, как модернизированная сеть помогла сделать отдых волгоградцев комфортнее, безопаснее и интереснее.

Туристы предпочли делиться фотографиями и видео в социальных сетях, решив отдохнуть от переписок в мессенджерах и чтения новостей. Если разделить общее количество обращений к социальным сетям на количество приехавших клиентов, то получится, что в среднем каждый турист открывал социальные сети около 300 раз. Мессенджеры не могут похвастаться таким вниманием – их использовали в среднем только 17 раз в день.

В июле клиенты билайн узнавали прогноз в среднем 10 раз на день. В буквальном смысле. И не зря! Известно, что на улицу вообще не стоит выходить при УФ индексе выше 10, а с УФ индексом от 6 до 10 - активно наносить солнцезащитный крем. Эту информацию можно быстро узнать через смартфон. В итоге в июле клиенты билайн в 1,5 раза чаще использовали сервисы прогноза погоды, чем в мае. Чаще всего сервисами прогнозов погоды пользовались люди среднего возраста, на втором месте – молодежь, и на третьем – пенсионеры. При этом среди лиц старшего возраста прогноз погоды является более популярным сервисом, чем мессенджеры, соцсети и услуги бронирования.

Подробнее о том, как туристы использовали мессенджеры, соцсети и услуги бронирования в Сочи читайте по ссылке

*по данным внутренней аналитики обезличенных данных ПАО «Вымпелком»

Фото предоставлено пресс-службой билайна.