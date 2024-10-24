Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков

Телеком 24.10.2024 13:04 Реклама
0
24.10.2024 13:04 Реклама
Билайн бизнес подводит итоги первого года работы сервиса идентификации вызовов «Этикетка», который был запущен в октябре 2023. За эти 12 месяцев российские компании совершили более 250 млн брендированных звонков, сделав свою коммуникацию с клиентами более безопасной и эффективной.
«Этикетка» позволяет компаниям-клиентам билайн бизнес добавлять к звонкам дополнительную информацию, например, название организации и цель вызова. Такая информация отображается на экране устройства абонента вместе с номером звонящего, что помогает пользователям лучше ориентироваться в том, кто и зачем им звонит. Способ отображения данных зависит от технических параметров сети, устройства абонента, а также наличия соглашений между операторами.
На сегодняшний день «Этикеткой» пользуются более 1000 компаний из разных отраслей: финансовой, ИТ, ритейла, телекоммуникаций, туризма, логистики и других. Брендированные звонки помогают решать различные задачи, включая информирование о заказах, связь с курьерами, поддержку клиентов, проведение опросов и подбор персонала. По данным клиентов билайн бизнес, после подключения «Этикетки» клиенты быстрее отвечают на звонки, а доля успешных дозвонов заметно увеличивается.
Команда, разрабатывающая «Этикетку», продолжит расширять функциональность сервиса, чтобы соответствовать растущим требованиям бизнеса и клиентов к безопасности и качеству телефонных коммуникаций.
изображение от freepik
Реклама ПАО «ВымпелКом» beeline.ru, erid: 2VSb5wDUK4L
Новый продукт «Ростелекома» повышает доступность технологических решений для банков23.10.2024 14:53 Реклама
Телеком 23.10.2024 14:53 Реклама
Интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект18.10.2024 10:28 Реклама
Телеком 18.10.2024 10:28 Реклама
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов16.10.2024 17:08 Реклама
Телеком 16.10.2024 17:08 Реклама
Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайн16.10.2024 16:14
Телеком 16.10.2024 16:14
В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах16.10.2024 10:08 Реклама
Телеком 16.10.2024 10:08 Реклама
Сибиряки стали в 2 раза чаще отдыхать в Волгоградской области14.10.2024 09:47
Телеком 14.10.2024 09:47
Волгоградцы отдыхают от мессенджеров в Сочи11.10.2024 12:52
Телеком 11.10.2024 12:52
Качество на высоте: T2 модернизировала более 10% базовых станций в Волгоградской области11.10.2024 10:18 Реклама
Телеком 11.10.2024 10:18 Реклама
Т2 запустила специальный тариф в рамках партнерского проекта с Яндексом10.10.2024 09:13 Реклама
Телеком 10.10.2024 09:13 Реклама
Билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сеть08.10.2024 16:21 Реклама
Телеком 08.10.2024 16:21 Реклама
T2 первым из операторов отменил роуминг в Крыму08.10.2024 14:39 Реклама
Телеком 08.10.2024 14:39 Реклама
VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователей04.10.2024 15:35 Реклама
Телеком 04.10.2024 15:35 Реклама
Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика03.10.2024 16:41 Реклама
Телеком 03.10.2024 16:41 Реклама
Волгоградцы смогут купить смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей в МТС03.10.2024 14:38 Реклама
Телеком 03.10.2024 14:38 Реклама
Пенсионеры выбирают онлайн-знакомства, а не приложения для здоровья02.10.2024 17:02 Реклама
Телеком 02.10.2024 17:02 Реклама