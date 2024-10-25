Везде онлайн: волгоградцы еще активнее используют мобильный интернет





Оператор Т2 провел анализ интернет-активности клиентов на территории Волгоградской области. Исследования показали, что за три квартала 2024 года пользователи в регионе скачали на 18% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года.

T2 проанализировала объем потребления data-трафика клиентами в Волгоградской области. По данным компании, в 2024 году жители региона пользовались мобильным интернетом на 18% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на август и сентябрь: в это время волгоградцы и гости региона использовали 24% от общего объема потребляемого интернет-трафика с начала года.

На рост активности, в том числе, оказали влияние работы по улучшению сетевой инфраструктуры, которые оператор регулярно проводит как в крупных городах региона, так и в небольших поселениях. Так, с начала текущего года техническая дирекция T2 усилила сеть в 15 городах и 21 районе области, в числе которых – Быковский, Городищевский, Калачевский, Камышенский, Кумылженский, Среднеахтубинский и другие. Компанияне только расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в регионе, но и модернизировала более 10% базовых станций. Особое внимание T2 уделила популярным и густонаселенным локациям.

Модернизация сетевой инфраструктуры также положительно сказалась на средней скорости 4G. Несмотря на высокую нагрузку на сеть, с начала года этот показатель в Волгоградской области увеличился на 15%. Росту, в том числе, способствовал рефарминг сети – процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G, которую оператор планомерно реализует на территории региона.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

— Непрерывно растет количество цифровых сервисов и приложений, а также популярность развлекательного видеоконтента в соцсетях и мессенджерах, что дает ощутимую нагрузку на сеть.Мониторинг сети показывает, что потребление трафика в Волгоградской области сейчас растет не только в крупных городах, но и в небольших поселениях, для жителей которых интернет имеет еще и важное социальное значение. Поэтому наша техническая дирекция активно расширяет покрытие на территории всей Волгоградской области, чтобы каждый клиент имел доступ к качественным услугам связи и высокоскоростному мобильному интернету Т2.

Фото:Т2

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