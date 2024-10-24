Школьника снесла подбитая в ДТП иномарка – видео





В Центральном районе Волгограда 24 октября утром 14-летний школьник пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием двух иномарок. Мальчик, переходивший дорогу на зеленый свет, оказался на пути подбитой в ДТП иномарки. Ему потребовалась помощь медиков.





Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Пархоменко и Невской в центре Волгограда. Судя по кадрам, предоставленным полицейскими, когда мальчик вышел на переход, на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей. Водитель одного из них, очевидно, нарушил правила дорожного движения и ехал уже на красный для себя свет, в результате чего протаранил направлявшийся по ул. Пархоменко кроссовер. Datsun зацепил подростка, который в результате падения получил перелом стопы и был доставлен в больницу.

На место происшествия, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, выехали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области