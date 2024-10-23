Расследования

Гадалку-миллионершу осудили в Волжском за обман 20 клиенток

Расследования 23.10.2024 11:59
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23.10.2024 11:59


Сегодня, 23 октября, Волжский городской суд в Волгоградской области вынес приговор 42-летней местной жительнице, которая за деньги якобы снимала порчу и привораживала. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за обман 20 клиенток, с которых в общей сложности она получила более 3 миллионов рублей, гадалку-мошенницу приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что фигурантка уголовного дела в социальных сетях предлагала эзотерические услуги для улучшения финансового положения, состояния здоровья, решения проблем в личной жизни. Одна из клиенток, которая проживает в республике Коми, перевела волжской гадалке более 1,4 миллиона рублей за приворот возлюбленного и снятие порчи. Однако ничего она не получила, а деньги потеряла. Гадалка перестала выходить с клиенткой на связь.


По аналогичной схеме лишились денег и другие граждане. В общей сложности в период с июля 2021 года по апрель 2023 года мошеннице удалось обмануть 20 человек из различных регионов России. Вину она полностью признала. После оглашения приговора ее взяли под стражу

Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденной похищенных денежных средств. На ее земельный участок и строение наложен арест. В доход государства конфискованы мобильные телефоны, с которых звонила аферистка. 

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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