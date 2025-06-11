Расследования

Волгоградке не удалось списать на мошенников пропажу 231 тыс. с кредитной карты

Расследования 11.06.2025 16:08
0
11.06.2025 16:08


В Волгоградской области Новоаннинский районный суд постановил взыскать с местной жительницы в пользу банка 231 тысячу 604 рубля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, женщина не хотела гасить долг, обвиняя во всем мошенников.

Представители банка обратились с иском о взыскании долга, который образовался с ноября 2023 года. В суде женщина просила в требованиях отказать, ссылаясь на то, что с 12 по 14 октября 2023 года в отношении нее были совершены мошеннические действия, в результате которых деньги с кредитной карты были похищены. Должница даже обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которые проводили проверку. В ходе судебного разбирательства версия с мошенниками не подтвердилась.

- Судом при рассмотрении дела было установлено, что ответчик с мошенниками не общалась, пароли и коды от мобильных приложений банков никому не предоставляла, в памяти телефона вредоносные программы и приложения, предназначенные для удаленного администрирования, не обнаружены, - сообщили в суде.

Однако удалось выяснить, что деньги с кредитной карты женщины были переведены на другой её счет, а потом с него на банковский счет супруга. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.06.2025 13:39
Расследования 11.06.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 13:17
Расследования 11.06.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 12:51
Расследования 11.06.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 11:12
Расследования 11.06.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 10:53
Расследования 11.06.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 09:45
Расследования 11.06.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 19:39
Расследования 10.06.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 16:51
Расследования 10.06.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 16:05
Расследования 10.06.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 14:29
Расследования 10.06.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 08:36
Расследования 10.06.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2025 19:55
Расследования 09.06.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2025 19:19
Расследования 09.06.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2025 15:13
Расследования 09.06.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2025 12:45
Расследования 09.06.2025 12:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:32
Миграционные службы в Волгоградской области не примут иностранцев в День РоссииСмотреть фотографии
18:07
22 дня без воды: жители микрорайона в Котово – на нервном срывеСмотреть фотографии
17:24
В России планируют запустить льготную ипотеку под 2% для участников СВОСмотреть фотографии
17:01
ДТП перекрыло движение трамваев №11 на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде до 16 июня закроют проезд между ул. Голубинской и ул. ГлубокоовражнойСмотреть фотографии
16:08
Волгоградке не удалось списать на мошенников пропажу 231 тыс. с кредитной картыСмотреть фотографии
15:50
Минпромторг разработал проект по стабилизации цен на овощи из борщевого набораСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде восстановили правильное название станции СТСмотреть фотографии
14:43
В арбузной мекке Волгоградской области провели апгрейд сотовой сетиСмотреть фотографии
14:21
Андрей Бочаров вручил награды и присвоил звания 29 волгоградцамСмотреть фотографии
14:03
Под Волгоградом осудят водителя микроавтобуса за смертельное ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
13:56
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллионаСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде ОПГ «отжала» у государства 22 квартиры без наследниковСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде иномарка протаранила КАМАЗ у СК «Динамо»Смотреть фотографии
13:17
МВД опубликовало видео с задержанным под Волгоградом контрактником и автоматомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгоград из Камышина доставили двоих мужчин, раненных беглым контрактникомСмотреть фотографии
12:53
Николай Покидышев перешел в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
12:51
Опубликовано видео с места задержания беглого контрактника под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Евгений Болотов неожиданно покинул «Ротор»Смотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области задержали сбежавшего из части контрактникаСмотреть фотографии
12:05
«Всё кишит»: в Волгограде засняли нашествие саранчи на поле с пшеницейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Волгоградцам предлагают платить за «охоту» на электросамокатчиков-нарушителейСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом из-за холодильника сгорели баня и кухняСмотреть фотографии
11:12
Суд приговорил к 9 годам колонии волгоградца, забившего до смерти сожительницуСмотреть фотографии
10:55
Компания «Авангард-спецодежда Волгоград» поздравляет волгоградцев с Днем медицинского работникаСмотреть фотографии
10:53
Главбух филиала ВолгГТУ в Михайловке похитила почти 6 млнСмотреть фотографии
10:27
«Клубничную луну» запечатлели волгоградцы в ночь на 11 июняСмотреть фотографии
10:05
Новую партию беспилотников передала Волгоградская область «за ленточку»Смотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом пьяный школьник на мопеде покалечил подругуСмотреть фотографии
09:45
Под Волгоградом ФСБ задержала контрактника-беглеца, распространявшего наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
 