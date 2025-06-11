В Волгоградской области Новоаннинский районный суд постановил взыскать с местной жительницы в пользу банка 231 тысячу 604 рубля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, женщина не хотела гасить долг, обвиняя во всем мошенников.

Представители банка обратились с иском о взыскании долга, который образовался с ноября 2023 года. В суде женщина просила в требованиях отказать, ссылаясь на то, что с 12 по 14 октября 2023 года в отношении нее были совершены мошеннические действия, в результате которых деньги с кредитной карты были похищены. Должница даже обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которые проводили проверку. В ходе судебного разбирательства версия с мошенниками не подтвердилась.

- Судом при рассмотрении дела было установлено, что ответчик с мошенниками не общалась, пароли и коды от мобильных приложений банков никому не предоставляла, в памяти телефона вредоносные программы и приложения, предназначенные для удаленного администрирования, не обнаружены, - сообщили в суде.

Однако удалось выяснить, что деньги с кредитной карты женщины были переведены на другой её счет, а потом с него на банковский счет супруга.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.