В Волгограде ОПГ «отжала» у государства 22 квартиры без наследников

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с выморочным имуществом на сумму более 61 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстанет 41-летний Александр Николаев и его сообщница 65-летняя Лидия Кабанова. Их будут судить за организацию и участие в преступном сообществе, мошенничество в особо крупном размере и за подделку документов.
По версии следствия, на протяжении 2022 – 2023 годов парочка занималась поиском квартир, собственники которых умерли, не оставив наследников. По закону такие квартиры считаются выморочным имуществом и должны войти в фонд муниципального жилья. Однако участники преступного сообщества изготовили поддельные судебные решения о признании права собственности на 22 выморочные квартиры, после чего продали жилье третьим лицам, поделив полученные по сделкам деньги между собой. В результате муниципалитету был причинен материальный ущерб на сумму свыше 61 млн рублей.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал частично, женщина – полностью.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Волгограду.
Дело уже направлено в Центральный районный суд Волгограда. Ранее по уголовным делам в отношении семи сообщников обвиняемых уже вынесены обвинительные приговоры, в отношении одного участника преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом.
Фото V102.RU (архив)