В Волгограде маршрутка №56 протаранила столб: четверо пострадавших

Происшествия 21.10.2024 15:12
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21.10.2024 15:12
В Дзержинском районе Волгограда маршрутка №56 протаранила световую опору. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что авария произошла сегодня, 21 октября, в 13-15 час.
- Водитель, управляя маршрутным микроавтобусом «Луидор», двигаясь по ул. Космонавтов, напротив дома № 61 не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель и трое пассажиров доставлены в медучреждение, - прокомментировали в ведомстве.
На месте аварии работают экипажи городской госавтоинспекции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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