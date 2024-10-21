«Респект и пять баллов»: в Волгограде завершился трехдневный турнир по баскетболу «Лига Титаны»





В Волгограде накануне, 20 октября, завершился первый этап нового баскетбольного турнира «Лига Титаны» среди игроков 2013 года рождения, сообщает V102.RU. В Волгограде накануне, 20 октября, завершился первый этап нового баскетбольного турнира «Лига Титаны» среди игроков 2013 года рождения, сообщает V102.RU.





Подающие надежды баскетболисты «Титанов» под руководством опытного главного тренера Сергея Рыбалкина в первых двух матчах обыграли соперников из Луганска и Северной столицы с одинаковым счетом 45:24. Затем волгоградцы оказались сильнее Соликамска (28:18) и Самары (37:33). Без потерь шла и «Тринта», выигравшая все четыре встречи в пятницу и субботу. Подающие надежды баскетболисты «Титанов» под руководством опытного главного тренера Сергея Рыбалкина в первых двух матчах обыграли соперников из Луганска и Северной столицы с одинаковым счетом 45:24. Затем волгоградцы оказались сильнее Соликамска (28:18) и Самары (37:33). Без потерь шла и «Тринта», выигравшая все четыре встречи в пятницу и субботу.





Таким образом, в заключительной игре накануне, 20 октября, «Титаны» оспаривали промежуточное первое место в соревнованиях в очном поединке с московским клубом. Волгоградские юные спортсмены достойно сражались c одной из лучших школ России практически на протяжении всего матча и имели хорошие шансы на продолжение победной серии. По традиции хозяевам помогала мощная и шумная поддержка зала при участии родителей и близких баскетболистов. К сожалению, для очередной виктории «Титанам» не хватило концентрации по ходу всего поединка и точности при реализации штрафных бросков, что и предопределило успех москвичей в захватывающем противостоянии — 37:26. В итоге «Тринта» выиграла первый этап, а «Титаны» на домашней площадке оказались на втором месте. Таким образом, в заключительной игре накануне, 20 октября, «Титаны» оспаривали промежуточное первое место в соревнованиях в очном поединке с московским клубом. Волгоградские юные спортсмены достойно сражались c одной из лучших школ России практически на протяжении всего матча и имели хорошие шансы на продолжение победной серии. По традиции хозяевам помогала мощная и шумная поддержка зала при участии родителей и близких баскетболистов. К сожалению, для очередной виктории «Титанам» не хватило концентрации по ходу всего поединка и точности при реализации штрафных бросков, что и предопределило успех москвичей в захватывающем противостоянии — 37:26. В итоге «Тринта» выиграла первый этап, а «Титаны» на домашней площадке оказались на втором месте.





При этом талантливые спортсмены из разных клубов не остались без внимания. Организаторы наградили перспективных исполнителей индивидуальными призами в нескольких номинациях. При этом талантливые спортсмены из разных клубов не остались без внимания. Организаторы наградили перспективных исполнителей индивидуальными призами в нескольких номинациях.





После своего заключительного поединка игроки «Тринты» поделились впечатлениями о прошедшем турнире.





Также накануне «Калий баскет» одолел Самару — 32:19, а «Купчинский Олимп» в последнем матче первого этапа обыграл команду из Луганска — 37:31. Главный тренер коллектива из Северной столицы Александр Шевцов после заключительной встречи поделился мнением об организации баскетбольного праздника. Также накануне «Калий баскет» одолел Самару — 32:19, а «Купчинский Олимп» в последнем матче первого этапа обыграл команду из Луганска — 37:31. Главный тренер коллектива из Северной столицы Александр Шевцов после заключительной встречи поделился мнением об организации баскетбольного праздника.

В спорткомплексе «Динамо» в течение трех дней выступали: «Титаны» (Волгоград), «Калий баскет» (Соликамск), «БК Самара», «Тринта» (Москва), «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) и «СДЮСШОР по баскетболу» (Луганск). Напомним, что в пятницу, 18 октября, состоялась яркая церемония открытия турнира.— заявил Демид Дёмин.,- согласился с партнером Андрей Момот, получивший приз лучшего игрока столичной команды.— лаконично отметил Ярослав Валюшок.подытожил Иван Андреев.Также комментарий сайту V102.RU дал тренер-преподаватель баскетбольной команды девушек Иловлинской ДЮСШ «Руна» Владимир Истюфеев. Специалист посетил турнир для обмена опытом и общения с коллегами.— рассказал Владимир Истюфеев., — заявил наставник клуба из Санкт-Петербурга.Отметим, что второй, финальный этап «Лиги Титанов» пройдет также в Волгограде с 5 по 7 января 2025 года.