«Респект и пять баллов»: в Волгограде завершился трехдневный турнир по баскетболу «Лига Титаны»

В Волгограде накануне, 20 октября, завершился первый этап нового баскетбольного турнира «Лига Титаны» среди игроков 2013 года рождения, сообщает V102.RU.
В спорткомплексе «Динамо» в течение трех дней выступали: «Титаны» (Волгоград), «Калий баскет» (Соликамск), «БК Самара», «Тринта» (Москва), «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) и «СДЮСШОР по баскетболу» (Луганск). Напомним, что в пятницу, 18 октября, состоялась яркая церемония открытия турнира.
Подающие надежды баскетболисты «Титанов» под руководством опытного главного тренера Сергея Рыбалкина в первых двух матчах обыграли соперников из Луганска и Северной столицы с одинаковым счетом 45:24. Затем волгоградцы оказались сильнее Соликамска (28:18) и Самары (37:33). Без потерь шла и «Тринта», выигравшая все четыре встречи в пятницу и субботу.
Таким образом, в заключительной игре накануне, 20 октября, «Титаны» оспаривали промежуточное первое место в соревнованиях в очном поединке с московским клубом. Волгоградские юные спортсмены достойно сражались c одной из лучших школ России практически на протяжении всего матча и имели хорошие шансы на продолжение победной серии. По традиции хозяевам помогала мощная и шумная поддержка зала при участии родителей и близких баскетболистов. К сожалению, для очередной виктории «Титанам» не хватило концентрации по ходу всего поединка и точности при реализации штрафных бросков, что и предопределило успех москвичей в захватывающем противостоянии — 37:26. В итоге «Тринта» выиграла первый этап, а «Титаны» на домашней площадке оказались на втором месте.
Лучший игрок в составе «Титанов» — Владислав Кубилюс.
При этом талантливые спортсмены из разных клубов не остались без внимания. Организаторы наградили перспективных исполнителей индивидуальными призами в нескольких номинациях.
Лучший центровой первого этапа — Игорь Семенов из «Титанов».
Победитель в конкурсе трехочковых бросков — Павел Курманов из «Титанов».
Самый ценный игрок турнира — Ярослав Валюшок из «Тринты»
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После своего заключительного поединка игроки «Тринты» поделились впечатлениями о прошедшем турнире.
- Организация неплохая. Условия хорошие, паркет вообще отличный. Команды равные. С удовольствием приеду в Волгоград еще раз,
— заявил Демид Дёмин.
- Зал классный. Конкурсы и церемония награждения очень понравились. Участники сильные. С Волгоградом было интересно и непросто играть
,- согласился с партнером Андрей Момот, получивший приз лучшего игрока столичной команды.
- Мне тоже понравился паркет. Судейство среднее. Зато условия для проживания в гостинице были крутыми,
— лаконично отметил Ярослав Валюшок.
- Я бы похвалил организацию турнира. Зал комфортный, кроссовки не скользили, кольца хорошие, почти всегда попадали. У нас была сильная команда, мы заслуженно выиграли первый этап,-
подытожил Иван Андреев.
Также комментарий сайту V102.RU дал тренер-преподаватель баскетбольной команды девушек Иловлинской ДЮСШ «Руна» Владимир Истюфеев. Специалист посетил турнир для обмена опытом и общения с коллегами.
- Подружились с директором академии «Титаны» Алексеем Бандуриным. По его приглашению приехал посмотреть на хороший баскетбол. Хочу узнать, как проводятся турниры, чтобы в будущем применить опыт уже у себя. Дети должны играть как можно больше, соревноваться для качественного развития. Уровень команд в «Лиге Титанов» высокий при наличии здесь «Тринты» и «БК Самара». Единственное, зал пошире бы немного для проведения качественных трансляций, чтобы как можно больше людей могли наблюдать за матчами. Организация с призами и подарками очень хорошая. В будущем хотели бы принимать участие в подобных турнирах. Мы уже сами играем в областной лиге среди девушек. При этом приглашаем команды из других регионов, поэтому статус становится всероссийским. Лига у нас скромная, в четыре тура играем. Юные спортсменки быстрее совершенствуются, получая опыт участия в состязаниях,
— рассказал Владимир Истюфеев.
Также накануне «Калий баскет» одолел Самару — 32:19, а «Купчинский Олимп» в последнем матче первого этапа обыграл команду из Луганска — 37:31. Главный тренер коллектива из Северной столицы Александр Шевцов после заключительной встречи поделился мнением об организации баскетбольного праздника.
- Эмоции самые положительные. Особенно, когда ты выигрываешь последнюю игру, проигрывая по ходу поединка. Когда мои дети побеждают, это особые эмоции. Очень благодарен организаторам. Честно скажу, есть просто соревнования для галочки. А здесь вложена душа тренера и организаторов. Я доволен, что нас сюда пригласили. Обязательно приедем еще. Уже не в первый раз в Волгограде, есть с чем сравнивать. Только респект и пять баллов. Уровень команд хороший. «Тринта» — это знак качества. И Волгоград никогда не был слабым. Я ребят долго не видел, но «Титаны» очень прибавили за последнее время. Так понимаю, что это работа тренера. «Калий баскет» тоже хорошо играл. Мы в тройку не попали, но надеемся, что в январе свое возьмем. У нас некоторые ребята в «Олимпе» впервые приехали на такие соревнования. Они вышли и не испугались — это уже положительный момент. Есть к чему стремиться
, — заявил наставник клуба из Санкт-Петербурга.
Отметим, что второй, финальный этап «Лиги Титанов» пройдет также в Волгограде с 5 по 7 января 2025 года.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
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