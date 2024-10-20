Под колесами иномарки на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области погибла 58-летняя женщина. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 20 октября, в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В17-40 час. водитель, управляя автомашиной BMW, напротив д. 1в по ул. Мелиораторов г. Краснослободска совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в главке.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Напомним, что о смертельной аварии на мосту ранее сообщили очевидцы, они же сняли видео последствий ДТП. Тогда сообщалось, что, по предварительным данным, погиб пешеход - мужчина.

Скриншот с видео: Волгоград / t.me