Сборная России сыграет с Сирией на «Волгоград Арене» 19 ноября





Сборная Сирии проведет товарищеский матч с российской командой в Волгограде 19 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ», об этом изданию сообщил менеджер сирийской сборной Удачи Фаталлах.

— Контракт еще не подписан, но матч состоится 19 числа следующего месяца. Игра пройдет в Волгограде, — сказал Фаталлах «Матч ТВ».

Ранее директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что организация согласовала с РФС дату проведения товарищеского матча между сборными. Также национальная сборная сыграет с Брунеем 15 ноября в Сочи.

Напомним, в Волгограде уже проходил товарищеский матч сборных России и Кубы. Тогда гости проиграли со счетом 0:8. На матч пришли более 40 тысяч зрителей.