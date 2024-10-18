В Волжском из-за дождей перенесли часть фестиваля «НеНорматив»

Власти Волжского приняли решение разделить турнир уличного спорта «НеНорматив», который должен был пройти в субботу, 19 октября, на две части.

Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, в программу турнира внесла коррективы дождливая погода. Завтра в городе решено провести только забег и брейкинг. Остальные дисциплины перенесены на 26 октября.

Турнир уличного спорта планировали провести в арт-парке Ультра100. Зрителям обещали жаркие батлы и энергичные выступления би-бой’s и би-герл’s, забег на 5 км, выступления скейтеров, роллеров и вело-райдеров, паркур-атлетов, баскет-гигантов, выставку необыкновенных автомобилей. И все это – под мощную музыку резидентов eleventh radio.



Фото: архив V102.RU



