«Ротор» организовал две бесплатные электрички 19 октября





В спортивном клубе «Ротор» поделились хорошей новостью для болельщиков – в день проведения домашнего матча сине-голубых с «Камазом» 19 октября будут организованы две дополнительные электрички с бесплатным проездом. Как рассказали V102.RU в клубе, пригородные электропоезда запустят в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до станции Волжский





Быстро и комфортно к началу матча можно будет добраться на следующих пригородных поездах:

От ст. Шпалопропитка (14:32) до о.п. Мамаев Курган (15:31)

От о.п. Южная (15:47) до о.п Мамаев Курган (16:56).





После окончания матча назначаются дополнительные пригородные поезда:





№ 6339, сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка о тправлением с о.п. Мамаев Курган в 19:40 (нижняя платформа) и п рибытием на ст. Шпалопропитка в 20:46.





В клубе уточнили, что электричка, следующая до Красноармейского района, не останавливается на следующих остановочных пунктах: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.





Электропоезд №6437/6438 запустят по маршруту Волгоград-1 – Волжский о тправлением с о.п. Мамаев Курган 19:51 (верхняя платформа) и п рибытием на ст. Волжский в 20:35.





Волжская электричка также будет скоростной и проследует мимо Бакинской, Вишневой и Верхнезареченской.



