Спорт

«Ротор» организовал две бесплатные электрички 19 октября

Спорт 18.10.2024 10:55
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18.10.2024 10:55


В спортивном клубе «Ротор» поделились хорошей новостью для болельщиков – в день проведения домашнего матча сине-голубых с «Камазом» 19 октября будут организованы две дополнительные электрички с бесплатным проездом. Как рассказали V102.RU в клубе, пригородные электропоезда запустят в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до станции Волжский 

Быстро и комфортно к началу матча можно будет добраться на следующих пригородных поездах:
От ст. Шпалопропитка (14:32) до о.п. Мамаев Курган (15:31)
От о.п. Южная (15:47) до о.п Мамаев Курган (16:56). 

После окончания матча назначаются дополнительные пригородные поезда:

№ 6339, сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 19:40 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 20:46.

В клубе уточнили, что электричка, следующая до Красноармейского района,  не останавливается на следующих остановочных пунктах: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза. 

Электропоезд  №6437/6438 запустят по маршруту  Волгоград-1 – Волжский  отправлением с о.п. Мамаев Курган 19:51 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 20:35.

Волжская электричка также будет скоростной и проследует мимо  Бакинской, Вишневой и Верхнезареченской.

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