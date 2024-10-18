Происшествия

Инспектор Ростехнадзора, чтобы не погибнуть, запрыгнул на кабину Scania в Волгограде – видео

Происшествия 18.10.2024 17:23
0
18.10.2024 17:23


Жители Волгограда сняли на видео инцидент на мосту через реку Волга с участием инспектора Ростехнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в форменной одежде находился на капоте грузовика Scania, когда тот осуществлял движение. Информагентству стали известны подробности происшествия. 

Известно, что инцидент произошел накануне, 17 октября, около 12.00 на пункте весового контроля. Грузовик оказался в числе других, которые были остановлены инспекторами МТУ «Ространснадзора» по ЮФО в связи с тем, что следовали с превышением допустимого веса груза.  

В какой-то момент, когда один из инспекторов находился рядом со Scania, 48-летний водитель начал движение. Сотрудник, чтобы не оказаться под колесами, запрыгнул на капот машины. Так водитель провез его несколько десятков метров, – рассказали знакомые с ситуацией источники ИА «Высота 102». – К счастью, все обошлось и никто не пострадал. 



На видеокадрах, опубликованных сегодня волгоградцем Алексеем Ульяновым, отчетливо видно, что инспектору Ростехнадзора лишь чудом удалось удержаться на кабине и не упасть под колеса многотонного грузовика. 

Что руководило водителем Scania, в настоящее время неизвестно. Это предстоит выяснить уже представителям следственных органов. 

– По факту происшествия организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Не исключено, что водителю грузовика, который, к слову, проживает в Городищенском районе Волгоградской области, могут предъявить обвинение по по ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. 

Видео: Алексей Ульянов

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.10.2024 16:36
Происшествия 18.10.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2024 11:01
Происшествия 18.10.2024 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2024 10:13
Происшествия 18.10.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 20:29
Происшествия 17.10.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 18:34
Происшествия 17.10.2024 18:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 15:02
Происшествия 17.10.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 13:05
Происшествия 17.10.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 11:54
Происшествия 17.10.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 10:49
Происшествия 17.10.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 10:26
Происшествия 17.10.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 10:13
Происшествия 17.10.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 20:02
Происшествия 16.10.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 17:08
Происшествия 16.10.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 14:23
Происшествия 16.10.2024 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 11:36
Происшествия 16.10.2024 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:13
ТАСС: волгоградец получил 10 лет за склонение сына и матери к содействию террористамСмотреть фотографии
19:48
Суд Волгограда отправил в СИЗО педофила из СаратоваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
«Хотим подарить детям Луганска праздник»: в Волгограде стартовал новый баскетбольный турнир «Лига Титаны»Смотреть фотографии
18:57
Иностранца-уклониста выгнали из России в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Четыре человека заразились бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области стартовал профориентационный проект «Энергокружки»Смотреть фотографии
17:23
Инспектор Ростехнадзора, чтобы не погибнуть, запрыгнул на кабину Scania в Волгограде – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В Волжском женщина вонзила нож в спину экс-супруга при попытке примиренияСмотреть фотографии
16:04
«Единая Россия» будет активнее работать с избирателями перед выборами в ГД 2026 годаСмотреть фотографии
15:46
Прокуратура пригрозила мерами за мерзнущих жителей КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Таможенники пресекли вывоз в Казахстан оборудования для химразведкиСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский облсуд дал 17 лет строгача насильнику и убийце родной тетиСмотреть фотографии
14:37
«В такую погоду собак жалеют, а не нас»: волгоградских врачей выгнали в непогоду на субботникСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Завоевавшая серебро на Паралимпиаде в Париже волгоградка получит 1,5 млнСмотреть фотографии
13:27
Депутаты избрали нового врио после ареста главы Елани в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Две трудовые династии «Красного Октября» приняли участие в высадке промышленной аллеиСмотреть фотографии
12:34
Мэрия Волгограда рассказала о судьбе старой плитки из сквера у Вечного огняСмотреть фотографии
12:17
В Новоаннинском Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:11
Призеров Всероссийского детского экофорума встретили на вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Трудоустройство бывшего замглавы Волжского вышло боком для его работодателяСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде отправили в СИЗО скрывавшегося разбойника с отверткойСмотреть фотографии
11:09
Пошаговую инструкцию для замерзающих волгоградцев составили в ГЖИСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде иномарка снесла на пешеходном переходе женщину с зонтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«Ротор» организовал две бесплатные электрички 19 октябряСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом в пользу государства конфискован Citroen наркоторговцаСмотреть фотографии
10:13
Водитель кроссовера собрал «паровозик» из машин в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Болельщики снова отправили «Ротор» в топ посещаемых матчейСмотреть фотографии
08:44
Поисковики Волгоградской академии МВД сделали бесценную находку в Псковской областиСмотреть фотографии
08:20
В Урюпинске похоронят погибшего на СВО стрелка Дениса МельниковаСмотреть фотографии
08:05
В Саратове задержали второго развратителя малолетней волгоградкиСмотреть фотографии
 