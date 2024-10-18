Инспектор Ростехнадзора, чтобы не погибнуть, запрыгнул на кабину Scania в Волгограде – видео





Жители Волгограда сняли на видео инцидент на мосту через реку Волга с участием инспектора Ростехнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в форменной одежде находился на капоте грузовика Scania, когда тот осуществлял движение. Информагентству стали известны подробности происшествия.

Известно, что инцидент произошел накануне, 17 октября, около 12.00 на пункте весового контроля. Грузовик оказался в числе других, которые были остановлены инспекторами МТУ «Ространснадзора» по ЮФО в связи с тем, что следовали с превышением допустимого веса груза.

– В какой-то момент, когда один из инспекторов находился рядом со Scania, 48-летний водитель начал движение. Сотрудник, чтобы не оказаться под колесами, запрыгнул на капот машины. Так водитель провез его несколько десятков метров, – рассказали знакомые с ситуацией источники ИА «Высота 102». – К счастью, все обошлось и никто не пострадал.







На видеокадрах, опубликованных сегодня волгоградцем Алексеем Ульяновым, отчетливо видно, что инспектору Ростехнадзора лишь чудом удалось удержаться на кабине и не упасть под колеса многотонного грузовика.

Что руководило водителем Scania, в настоящее время неизвестно. Это предстоит выяснить уже представителям следственных органов.

– По факту происшествия организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Не исключено, что водителю грузовика, который, к слову, проживает в Городищенском районе Волгоградской области, могут предъявить обвинение по по ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

Видео: Алексей Ульянов