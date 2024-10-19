В Волгоградской области тепло получают 9,5 тыс. домов





В Волгоградской области отопительный сезон начат во всех 38 муниципальных образованиях. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной администрации, тепло получают почти 2,6 тысячи соцобъектов и свыше 9,5 тысячи многоквартирных домов.

- По данным регионального комитета ЖКХ, в работу запущены более 1,4 тыс. центральных и автономных котельных. Они подают тепло в более 9,5 тыс. многоквартирных домов, 821 школу, 656 детских садов, 268 учреждений здравоохранения, 846 других значимых муниципальных объектов, - рассказали в администрации Волгоградской области.

Напомним, в случае отсутствия отопления в доме и бездействия управляющих компаний жители региона могут пожаловаться по номеру 8 (8442) 35-33-66 или по телефонам горячей линии муниципальных образований.