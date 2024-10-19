В Волгоградской области оленям и лосям накрыли стол на зиму







В Волгоградской области с первыми холодами стартовала подкормка диких животных. Как сообщает V102.RU, лесниками для оленей, лосей и кабанов заготавливаются специально оборудованные площадки с зерном, комбикормом, корнеплодами и минеральными добавками.

- Подкормочные площадки организованы на территории «Ольховского», «Раздорского», «Кумылженского», «Куланинского», «Лещевского», «Задонского» и «Чернополянского» заказников. В холодный период 2024 года для их подкормки будет использовано 18 тонн зерна и более 13 тонн минеральной соли, - рассказали в облкомприроды.

Такие точки, где животные могут отдохнуть и подкрепиться, создаются во всех 94-х закрепленных охотугодьях региона. Подкормка проводиться в течение всего холодного периода по специальному графику и в ограниченных объемах, чтобы животные не разучились самостоятельной добывать пищу.

Фото: Облкомприроды