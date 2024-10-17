Спорт

Юные динамовки завоевали серебро на «Золотой осени»

Спорт 17.10.2024 08:30
0
17.10.2024 08:30


В Волгограде прошел традиционный гандбольный турнир «Золотая осень» среди команд, составленных из спортсменок не старше 16 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».  
 
Соревнования с участием восьми коллективов состоялись в ФОК имени Левона Акопяна. Хозяйки были представлены двумя командами, также за победу боролись представительницы Санкт-Петербурга, Тольятти, Астрахани, Майкопа, Краснодара и Ленинградской области. После прохождения группового этапа первая команда Волгограда под руководством заслуженного тренера РСФСР Василия Бушнева получила возможность сразиться за чемпионство на домашней арене с соперницами из Тольятти. К сожалению для хозяек, виктория осталась за командой из Самарской области — 28:19.
 
Таким образом, главный трофей «Золотой осени» уехал в Тольятти, а юные динамовки стали серебряными призерами. Бронзу завоевали девушки из Краснодара. В составе волгоградского коллектива лучшей гандболисткой была признана вратарь Валерия Сычева.
 
Уже в ноябре участникам турнира предстоит выступить на региональном этапе первенства России в возрастной категории до 16 лет, а путевки в решающую стадию Всероссийских соревнований от ЮФО и СКФО будут разыграны в Волгограде.
 
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.10.2024 21:52
Спорт 14.10.2024 21:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2024 19:00
Спорт 14.10.2024 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2024 18:02
Спорт 14.10.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2024 06:50
Спорт 14.10.2024 06:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2024 05:21
Спорт 14.10.2024 05:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 19:58
Спорт 13.10.2024 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 16:45
Спорт 13.10.2024 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 12:53
Спорт 13.10.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 09:40
Спорт 13.10.2024 09:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2024 19:49
Спорт 12.10.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 20:45
Спорт 11.10.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 19:25
Спорт 11.10.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 14:12
Спорт 11.10.2024 14:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 08:37
Спорт 11.10.2024 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2024 21:25
Спорт 10.10.2024 21:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:15
Волгоградцы сообщают об эвакуации бизнес-центра Premier BuildingСмотреть фотографии
11:54
Пять неисправных авто сгорели рядом с пунктом ТО в МихайловкеСмотреть фотографии
11:50
Синоптики отменили снег в Волгоградской области на 18 октябряСмотреть фотографии
11:36
Андрей Бочаров отправился в город будущегоСмотреть фотографии
11:26
9 тысяч волгоградцев покусали разные животныеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде разбираются с причиной появления пара над асфальтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Два человека погибли в сгоревшей квартире в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
В Волжском дачник до смерти избил стулом пенсионера из-за отказа выпитьСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области в ДТП с МАЗом погибли двоеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде иномарка возле остановки насмерть сбила 18-летнего парняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Легенда музтеатра Игорь Третьяков скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
Волгоградстат назвал самый резко подорожавший за неделю овощСмотреть фотографии
09:38
Потерпевшие по делу Ивана Геля обжалуют решение Волгоградского облсуда в СочиСмотреть фотографии
09:24
Волгоградцам рассказали, как оплачивать отопление за октябрьСмотреть фотографии
08:31
В Михайловке семьям четырех героев СВО вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
08:30
Юные динамовки завоевали серебро на «Золотой осени»Смотреть фотографии
08:09
Галопирующий рост цен на АИ-98 притормозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
Долетевшего из Японии голубя спасают волгоградские волонтерыСмотреть фотографии
06:32
Место казни двух человек взяли под охрану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:36
Собачники нашли забавное применение электроколесу в парке ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
Подозреваемого в попытке изнасиловать падчерицу отправили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:43
Волгоград выбыл из топ-20 простуженных городов РоссииСмотреть фотографии
20:02
«Протекло до первого этажа»: в девятиэтажке Волгограда стартовал затопительный сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Главу района Ивана Геля будут судить за гибель чиновника в родной ИловлеСмотреть фотографии
19:32
Под бронзовым Лениным в Волжском поправят бетонную «подушку»Смотреть фотографии
19:11
ГД одобрила в первом чтении пакет законов, ужесточающих миграционную политикуСмотреть фотографии
18:13
Подоляка и отвод судье: в Тамбове начался процесс над экс-командующим 58-й армией ПоповымСмотреть фотографии
17:47
Депутаты направили парковочные штрафы на ремонт дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:30
Большие киоски на остановках появятся в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
В России расширят список лиц, относящихся к ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
 