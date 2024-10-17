Юные динамовки завоевали серебро на «Золотой осени»

Спорт 17.10.2024 08:30
0
17.10.2024 08:30
В Волгограде прошел традиционный гандбольный турнир «Золотая осень» среди команд, составленных из спортсменок не старше 16 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
Соревнования с участием восьми коллективов состоялись в ФОК имени Левона Акопяна. Хозяйки были представлены двумя командами, также за победу боролись представительницы Санкт-Петербурга, Тольятти, Астрахани, Майкопа, Краснодара и Ленинградской области. После прохождения группового этапа первая команда Волгограда под руководством заслуженного тренера РСФСР Василия Бушнева получила возможность сразиться за чемпионство на домашней арене с соперницами из Тольятти. К сожалению для хозяек, виктория осталась за командой из Самарской области — 28:19.
Таким образом, главный трофей «Золотой осени» уехал в Тольятти, а юные динамовки стали серебряными призерами. Бронзу завоевали девушки из Краснодара. В составе волгоградского коллектива лучшей гандболисткой была признана вратарь Валерия Сычева.
Уже в ноябре участникам турнира предстоит выступить на региональном этапе первенства России в возрастной категории до 16 лет, а путевки в решающую стадию Всероссийских соревнований от ЮФО и СКФО будут разыграны в Волгограде.
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com
Матч-«триллер» «Звезды» и «Динамо-Синары» завершился ничьей14.10.2024 21:52
Спорт 14.10.2024 21:52
Волгоградский дзюдоист Адамян одолел американца в борьбе за бронзу «Большого шлема»14.10.2024 19:00
Спорт 14.10.2024 19:00
«Каустик» оказался бессилен перед «Чеховскими медведями»14.10.2024 18:02
Спорт 14.10.2024 18:02
«Динамо-Синара» 14 октября сыграет на выезде со «Звездой» в Суперлиге14.10.2024 06:50
Спорт 14.10.2024 06:50
«Парни, вы сами не хотите забивать?» Денис Бояринцев объяснился за ничью с хабаровским СКА14.10.2024 05:21
Спорт 14.10.2024 05:21
Главное - не проиграть? Матч «Ротора» и «СКА-Хабаровска» закончился ничьей – 1:113.10.2024 19:58
Спорт 13.10.2024 19:58
Волгоградские ватерполистки неудачно стартовали в чемпионате России13.10.2024 16:45
Спорт 13.10.2024 16:45
Волгоградские волейболистки одержали первую победу в новом сезоне13.10.2024 12:53
Спорт 13.10.2024 12:53
Парад мускулистых женщин и мужчин прошел в Волжском13.10.2024 09:40
Спорт 13.10.2024 09:40
«Ротор» примет «СКА-Хабаровск» в Волгограде 13 октября12.10.2024 19:49
Спорт 12.10.2024 19:49
Сборная России с тремя спартаковцами победила в «Играх Каспия»11.10.2024 20:45
Спорт 11.10.2024 20:45
Первенство России по триатлону впервые пройдет в Волгограде 13 октября11.10.2024 19:25
Спорт 11.10.2024 19:25
«СЭ»: сборная Сирии сыграет с россиянами матч в Волгограде11.10.2024 14:12
Спорт 11.10.2024 14:12
Волгоградский боксер Каримов завоевал бронзу чемпионата РФ11.10.2024 08:37
Спорт 11.10.2024 08:37
Стартовала продажа билетов на матч «Динамо-Синары» и ЦСКА10.10.2024 21:25
Спорт 10.10.2024 21:25