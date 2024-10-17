Юные динамовки завоевали серебро на «Золотой осени»





В Волгограде прошел традиционный гандбольный турнир «Золотая осень» среди команд, составленных из спортсменок не старше 16 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».

Соревнования с участием восьми коллективов состоялись в ФОК имени Левона Акопяна. Хозяйки были представлены двумя командами, также за победу боролись представительницы Санкт-Петербурга, Тольятти, Астрахани, Майкопа, Краснодара и Ленинградской области. После прохождения группового этапа первая команда Волгограда под руководством заслуженного тренера РСФСР Василия Бушнева получила возможность сразиться за чемпионство на домашней арене с соперницами из Тольятти. К сожалению для хозяек, виктория осталась за командой из Самарской области — 28:19.

Таким образом, главный трофей «Золотой осени» уехал в Тольятти, а юные динамовки стали серебряными призерами. Бронзу завоевали девушки из Краснодара. В составе волгоградского коллектива лучшей гандболисткой была признана вратарь Валерия Сычева.

Уже в ноябре участникам турнира предстоит выступить на региональном этапе первенства России в возрастной категории до 16 лет, а путевки в решающую стадию Всероссийских соревнований от ЮФО и СКФО будут разыграны в Волгограде.

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com