Расследования

Суд Волгограда отправил в СИЗО педофила из Саратова

Расследования 18.10.2024 19:48
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18.10.2024 19:48


В Волгограде 18 октября Центральный районный суд отправило в СИЗО жителя Саратова, подозреваемого в растлении несовершеннолетней девочки. 

Напомним, мужчина был задержан накануне в соседнем регионе по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней жительницы Волгограда – п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

По версии следствия, трое мужчин с мая по июнь 2021 года в ходе переписки в одной из социальных сетей вынудили школьницу прислать им фотографии интимного содержания. На первоначальном этапе расследования сотрудниками областного управления СКР во взаимодействии с оперативными службами регионального Главка МВД удалось установить личность лишь одного злоумышленника. Мужчина был задержан по месту своего жительства в Ставропольском крае. На жителя Саратова силовики вышли осенью 2024 года. 



Саратовец был этапирован в Волгоград, где сегодня по ходатайству следствия его заключили под стражу. 

– Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального управления СКР об избрании подозреваемому меры пресечения. Фигурант будет находиться под стражей до 17 декабря 2024 года, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

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