В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Никитой Бухалкиным





В Камышинском районе Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции 20-летним Никитой Бухалкиным. Как сообщает V102.RU, о гибели молодого человека сообщили на официальной странице в соцсетях школы №31, где обучался молодой человек.

Известно, что на момент гибели Никите Бухалкину было всего 20 лет. Воспитывался юноша в опекаемой семье. По воспоминанию учителей, Никита был активным, общительным и доброжелательным в школе.

- Парень с непростой судьбой погиб как герой. Он принял решение встать на защиту Родины, чтобы близкие жили под мирным небом. Он пал смертью храбрых, отстаивая интересы родной страны. Патриот. Память о нём всегда будет жить в наших сердцах, - говорится на официальной странице образовательного учреждения.

Фото: МКОУ СШ 31 г. Петров Вал / vk.com