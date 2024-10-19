Синоптики рассказали, когда в Волгоградской области начнется «бабье лето»





Недели холодной, ветреной и промозглой погоды многим волгоградцам хватило, чтобы порядком устать от осени. С надеждой заглядывая в прогноз, теплолюбивые горожане ждут прихода «бабье лето». Совпадают ли их желания с планами небесной канцелярии на ближайшие дни, узнали у волгоградских синоптиков.

К концу недели метеорологи сообщают две новости. Первая - в Волгоградской области наступила метеорологическая осень. Правда, в этом году полноценная смена сезонов случилась на две недели позже привычного.

- Метеорологическая осень, когда среднесуточная температура не превышает 15 градусов, наступила 9-10 октября, хотя традиционно мы регистрируем ее в 20-х числах сентября. А вот на этой неделе Волгоградская область оказалась во власти Каспийского циклона, принесшего за собой дожди, сильный ветер и похолодание, - комментирует начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. - Ночью температура по области может опускаться от нуля до трех градусов мороза.

А теперь вторая новость. Греющая душу тем, кто ещё не готов к переходу на тёплые вещи и коротким прогулкам по холодному осеннему городу. Уже в начале следующей неделе в Волгограде снова распогодится.

- По предварительным прогнозам, уже в понедельник в Волгограде будет теплая ясная и сухая погода. Столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла, - отмечает Наталья Алатырцева. - В народе такое потепление после дождей и снижения температуры и называют "бабьим летом". Однако в следующие выходные вновь ожидаются дожди и изменение температуры.

Напомним, что на Покров, отмечаемый 14 октября, Москва удивила жителей первым снегом. По народным приметам такие ранние осадки говорят сулят раннюю и снежную зиму.





Виктория Чумакова

Фото из архива V102.RU