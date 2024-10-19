Волгоградцев предупредили о перебоях на ТВ и радио с 21 октября









В Волгоградской области с 21 по 27 октября из-за плановых профилактических работ будут наблюдаться перебои в работе эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Как сообщили V102.RU в профильном ведомстве, профилактика будет проводиться в моменты отсутствия на телеканалах важных новостей и крупных программ.





Так, с понедельника в Волгограде будут недоступны РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Вести FM, Маяк,Орфей, Русское радио, Новая волна, Ретро FM, SPUTNIK, Европа +, Дорожное радио, Волгоград FM, Мир.





С графиком проведения работ волгоградцы смогут ознакомиться на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала». Некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.





Фото: администрация Волгоградской области