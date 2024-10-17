«Динамо-Синара» 18 октября встретится с клубом своего бывшего тренера





«Динамо-Синара» завтра, 18 октября, в очередном туре женской Суперлиги примет московский ЦСКА на «Динамо Арене». Начало матча, прямая трансляция которого будет организована на сайте Федерации гандбола России, в 18-30 ч., сообщает V102.RU.

Бело-голубые подошли к противостоянию с армейками на седьмом месте в турнирной таблице при одной добытой победе, трех ничейных исходах и трех поражениях. Волгоградки, заработавшие пять очков, не могут выиграть уже на протяжении трех последних игр. Прошлый поединок на выезде со звенигородской «Звездой» для подопечных Евгения Дмитриева сложился весьма драматично. Динамовки, провалив начало встречи, по ходу матча выровняли игру, и даже имели небольшое преимущество до самых последних секунд. Но точное попадание подмосковной гандболистки Кристины Бельчиковой за мгновение до финальной сирены лишило «Синару» второго выигрышного результата в сезоне — итоговая ничья 22:22 в равной битве. Обе команды не использовали достаточное количество созданных моментов, что не позволило никому из соперников добиться успеха в концовке.ЦСКА в финале женской Суперлиги розыгрыша 2023-2024 годов одолел «Ростов-Дон» и стал трехкратным чемпионом страны. В межсезонье в стане красно-синих сменился главный тренер. Вместо известной в прошлом волгоградской гандболистки Ольги Акопян наставником столичного коллектива стал Олег Кулешов, возглавлявший «Динамо-Синару» с 2021 года и до конца сезона 23-24.50-летний специалист оставил о себе хорошую память у волгоградских болельщиков, и помог спрогрессировать молодому динамовскому коллективу. В прошлом сезоне под руководством Кулешова бело-голубые отметились значимым достижением - завоевали долгожданные бронзовые награды Кубка России. К слову, в полуфинале турнира весной «Синара» уступила как раз ЦСКА со счетом 23:33. В общей сложности красно-синие и бело-голубые встречались друг с другом 11 раз в российских официальных соревнованиях. Во всех поединках выигрывал московский клуб.Отметим, что за ЦСКА в данный момент выступают сразу несколько экс-гандболисток «Динамо» — Юлия Козаченко (Маркова), Антонина Санталова (Скоробогатченко), Эвелина Аношкина, Анна Верещак и Варвара Сёмина, А цвета бело-голубых защищает Кристина Щеглова, арендованная у ЦСКА в межсезонье.В нынешнем чемпионате армейский коллектив набрал 10 баллов, идет на пятом месте при четырех победах, двух ничьих и одном поражении.Большая часть болельщиков ждет захватывающего сражения завтра на «Динамо Арене». Волгоградские гандболистки рассчитывают на горячую поддержку родных трибун в битве с сильным соперником и одним из главных фаворитов Суперлиги.