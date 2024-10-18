Налоговые инспекции в Дни открытых дверей приняли 1800 волгоградцев

В Волгоградской области 1800 налогоплательщиков обратились за консультацией в налоговые инспекции в рамках Дней открытых дверей, сообщили V102.RU в УФНС России по региону. Дни открытых дверей для физических лиц по вопросам уплаты имущественных налогов и НДФЛ прошли в регионе 17 октября.

- Владельцы недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств, обратившиеся в налоговые инспекции, получили подробные разъяснения по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц за 2023 год: ставки налогов, порядок и сроки уплаты, льготы по налогам в конкретном муниципальном образовании и порядок их предоставления, - рассказали в УФНС по региону.

Налоговики также дали пояснения по информации, содержащейся в налоговом уведомлении, помогли воспользоваться разными сервисами ФНС России и подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Имущественные налоги и НДФЛ за 2023 год физические лица должны уплатить не позднее 2 декабря 2024 года. Налогоплательщикам, которые посетители Дни открытых дверей, были вручены сводные налоговые уведомления на сумму около 3,9 млн рублей.