Общество

Налоговые инспекции в Дни открытых дверей приняли 1800 волгоградцев

Общество 18.10.2024 21:20
0
18.10.2024 21:20


В Волгоградской области 1800 налогоплательщиков обратились за консультацией в налоговые инспекции в рамках Дней открытых дверей, сообщили V102.RU в УФНС России по региону. Дни открытых дверей для физических лиц по вопросам уплаты имущественных налогов и НДФЛ прошли в регионе 17 октября. 

- Владельцы недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств, обратившиеся в налоговые инспекции, получили подробные разъяснения по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц за 2023 год: ставки налогов, порядок и сроки уплаты, льготы по налогам в конкретном муниципальном образовании и порядок их предоставления, - рассказали в УФНС по региону.

Налоговики также дали пояснения по информации, содержащейся в налоговом уведомлении, помогли воспользоваться разными сервисами ФНС России и подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Имущественные налоги и НДФЛ за 2023 год физические лица должны уплатить не позднее 2 декабря 2024 года. Налогоплательщикам, которые посетители Дни открытых дверей, были вручены сводные налоговые уведомления на сумму около 3,9 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.10.2024 20:59
Общество 18.10.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 18:08
Общество 18.10.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 17:39
Общество 18.10.2024 17:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2024 15:46
Общество 18.10.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 14:37
Общество 18.10.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 13:27
Общество 18.10.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 12:34 Реклама
Общество 18.10.2024 12:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2024 12:34
Общество 18.10.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 12:17
Общество 18.10.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 12:11
Общество 18.10.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 11:51
Общество 18.10.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 11:41
Общество 18.10.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 11:09
Общество 18.10.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 08:44
Общество 18.10.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 08:20
Общество 18.10.2024 08:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
«Динамо-Синара» проиграло действующему чемпиону Суперлиги ЦСКАСмотреть фотографии
21:22
Волгоградец покалечил в ДТП водителя «Приоры» и свою Suzuki – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Налоговые инспекции в Дни открытых дверей приняли 1800 волгоградцевСмотреть фотографии
20:59
В Волжском из-за дождей перенесли часть фестиваля «НеНорматив»Смотреть фотографии
20:13
ТАСС: волгоградец получил 10 лет за склонение сына и матери к содействию террористамСмотреть фотографии
19:48
Суд Волгограда отправил в СИЗО педофила из СаратоваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
«Хотим подарить детям Луганска праздник»: в Волгограде стартовал новый баскетбольный турнир «Лига Титаны»Смотреть фотографии
18:57
Иностранца-уклониста выгнали из России в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Четыре человека заразились бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области стартовал профориентационный проект «Энергокружки»Смотреть фотографии
17:23
Инспектор Ростехнадзора, чтобы не погибнуть, запрыгнул на кабину Scania в Волгограде – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В Волжском женщина вонзила нож в спину экс-супруга при попытке примиренияСмотреть фотографии
16:04
«Единая Россия» будет активнее работать с избирателями перед выборами в ГД 2026 годаСмотреть фотографии
15:46
Прокуратура пригрозила мерами за мерзнущих жителей КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Таможенники пресекли вывоз в Казахстан оборудования для химразведкиСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский облсуд дал 17 лет строгача насильнику и убийце родной тетиСмотреть фотографии
14:37
«В такую погоду собак жалеют, а не нас»: волгоградских врачей выгнали в непогоду на субботникСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Завоевавшая серебро на Паралимпиаде в Париже волгоградка получит 1,5 млнСмотреть фотографии
13:27
Депутаты избрали нового врио после ареста главы Елани в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Две трудовые династии «Красного Октября» приняли участие в высадке промышленной аллеиСмотреть фотографии
12:34
Мэрия Волгограда рассказала о судьбе старой плитки из сквера у Вечного огняСмотреть фотографии
12:17
В Новоаннинском Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:11
Призеров Всероссийского детского экофорума встретили на вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Трудоустройство бывшего замглавы Волжского вышло боком для его работодателяСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде отправили в СИЗО скрывавшегося разбойника с отверткойСмотреть фотографии
11:09
Пошаговую инструкцию для замерзающих волгоградцев составили в ГЖИСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде иномарка снесла на пешеходном переходе женщину с зонтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«Ротор» организовал две бесплатные электрички 19 октябряСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом в пользу государства конфискован Citroen наркоторговцаСмотреть фотографии
10:13
Водитель кроссовера собрал «паровозик» из машин в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 