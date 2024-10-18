Общество 18.10.2024 17:39
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18.10.2024 17:39
В городе Волжском Волгоградской области стартовал новый профориентационный проект компании «Россети Юг» для школьников – «Энергокружки».
Программа проекта разработана специалистами Группы компаний «Россети» совместно с экспертами Московского энергетического института. Теоретические занятия «Энергокружка» будут включать обширную практическую часть с лабораторными и практическими работами, интеллектуальные игры и исследовательские проекты. Энергетики, в свою очередь, проведут с ребятами уроки электробезопасности, мастер-классы и экскурсии на энергообъекты компании. Отдельный блок будет посвящен развитию электроэнергетики в регионе и ее роли в экономике.
Главная задача образовательной программы – привить обучающимся любовь к физике, желание обучаться на энергетических специальностях в профильных средне-специальных и высших учебных заведениях, познакомить с преимуществами работы в крупных энергетических компаниях.
На торжественной церемонии открытия нового проекта участников поприветствовал заместитель главного инженера – начальник службы распределительных сетей производственного отделения «Левобережные электрические сети» волгоградского филиала «Россети Юг» Владимир Поляков. Обратившись к школьникам, он отметил: «Занимаясь в «Энергокружке», вы поймете, что такое электроэнергетика, осознаете природу электричества и силу тока, освоите полезные навыки. Я уверен, что полученные знания очень пригодятся вам не только в профессии, но и в жизни. Надеюсь, что в будущем вы пополните ряды важной и нужной профессии энергетик».
Завершилось мероприятие интеллектуальными состязаниями – игрой «ЭнергоКвиз». Разделившись на команды, ребята продемонстрировали базовые знания по электроэнергетике и совершили первые открытия в этой сфере.
Напомним, с нового учебного года Группа «Россети» масштабирует профориентационный проект «Энергокружки». Дополнительные занятия по физике будут организованы в 61 регионе, их смогут посетить более 1,5 тысяч старшеклассников.
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