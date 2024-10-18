Болельщики снова отправили «Ротор» в топ посещаемых матчей

Спорт 18.10.2024 09:46
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18.10.2024 09:46
Пять домашних матчей «Ротора» вошли в топ-30 самых посещаемых игр в России в нынешнем сезоне, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».
Согласно данным источника, первые три места в рейтинге занимает действующий чемпион страны — питерский «Зенит», собравший самую большую аудиторию в матчах РПЛ и на Суперкубке в Волгограде. Что касается волгоградского клуба, то встреча «Ротора» с калининградской «Балтикой» в Первой лиге (2:0), прошедшая 16 августа, заняла 16-ю позицию в рейтинге с показателем 22118 зрителей. На 20-й строчке оказался поединок «Ротора» против песчанокопской «Чайки» (0:0), состоявшийся 2 сентября. В этот день на «Волгоград Арене» собралось 20502 зрителя. Также в топ-30 попали матчи «Ротора» с московским «Торпедо» (19109 человек), новороссийским «Черноморцем» (18463) и тульским «Арсеналом» (18250).
В 15-ом туре Первой лиги волгоградская команда примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов 19 октября. Начало встречи в 17-00 ч.
Фото: СК «Ротор» vk.com
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