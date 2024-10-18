Спорт

«Хотим подарить детям Луганска праздник»: в Волгограде стартовал новый баскетбольный турнир «Лига Титаны»

Спорт 18.10.2024 19:12
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18.10.2024 19:12


В Волгограде сегодня, 18 октября, в спорткомплексе «Динамо» стартовал новый баскетбольный турнир «Лига Титаны» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения, сообщает V102.RU.

За победу в соревнованиях сражаются шесть клубов. Хозяева представлены командой академии «Титаны», которую возглавляет опытный тренер Сергей Рыбалкин. Остальными участниками стали одни из лучших команд в своей возрастной категории – «Калий баскет» (Соликамск), БК «Самара», «Тринта» (Москва), «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) и «СДЮСШОР по баскетболу» (Луганск).


В первой игре Соликамск разгромил соперников из Северной столицы – 50:13. Далее на площадку вышли «Титаны» и коллектив из Луганска. Хозяева неудачно начали встречу, допустив несколько ошибок при бросках, и в защите позволили оппонентам слишком легко набирать очки. В итоге гости убежали в отрыв, а наставнику «Титанов» пришлось брать тайм-аут, чтобы взбодрить своих подопечных. Перерыв положительно повлиял на «Титанов». Постепенно игра стала выровняться, и уже к окончанию первой четверти волгоградцы лидировали со счетом 13:10.


Со временем инициативой еще больше завладели подопечные Рыбалкина, и по итогам матча волгоградская команда оформила весомое преимущество - 45:24. C таким же счетом «Титаны» во второй игре дня разгромили «Купчинский Олимп». Хотя в этом поединке гости из Санкт-Петербурга оказали большее сопротивление, но хозяева за счет дисциплины, самоотдачи и поддержки своих болельщиков на трибунах одержали вторую безоговорочную победу на старте Лиги. В других поединках Москва одолела Самару – 45:19, а Луганск обыграл Самару со счетом 71: 66.



Сегодня также состоялась церемония открытия турнира с парадом участников. C приветственным словом к спортсменам, тренерам и болельщикам выступили депутат Государственной думы Алексей Волоцков, директор луганской «СДЮСШОР по баскетболу» Виктор Бирюков, руководитель академии «Титаны» Алексей Бандурин и заместитель Председателя ВОО общества «Динамо» Роман Константинов. В ходе церемонии спикеры пожелали командам хорошей игры, а также оценили важность и высокий уровень проведения данных соревнований. Кроме того, Алексей Волоцков от себя вручил благодарственное письмо Алексею Бандурину и Сергею Рыбалкину за развитие баскетбола в России и Волгоградской области. Также Виктор Бирюков передал директору академии «Титаны» благодарственное письмо от министра спорта ЛНР за популяризацию баскетбола в Луганске.


Алексей Бандурин, являющийся организатором соревнований, в интервью сайту V102.RU рассказал о специфике создания турнира.

- У нас кроме «Лиги Беркут» в Воронеже нет других детских лиг в России. Я решил, что, если есть такая возможность, то почему бы и нет? Хотел объединить ребят с ДНР и ЛНР и сделать праздник. Пока соревнования продлятся в два этапа, а со следующего года планируется, что будет три этапа по всем возрастным категориям. Мне хочется, чтобы популяризация баскетбола была на высшем уровне, чтобы дети не занимались плохими вещами во дворах и чтобы соревнования были доступными и бесплатными. В дальней перспективе есть желание создать на базе команды «Титаны» 2013 года рождения профессиональный клуб для участия в российских турнирах самого высокого уровня. Плюс хотим в дальнейшем иметь в клубе и команды девушек. При поддержке общества «Динамо», которое предоставляет нам прекрасный зал, дает возможность проводить эту Лигу и подарить праздник спортсменам и болельщикам. Мы пригласили для участия многие команды, но откликнулись самые лучшие коллективы, которые есть сейчас в России. Расходы по организации турнира взял на себя я, но участники приехали сюда за свой счет. Мы создали максимально комфортные условия, чтобы дети были замотивированными заниматься спортом. Ребятам приготовили сладкие подарки в виде пирогов, а также будут награждены юные баскетболисты наушниками и мячами. Сегодня «Титаны» победили за счет своей силы, упорства и понимания того, что они играют при своих болельщиках. Команда работает на результат, на благо Волгоградской области. Ребята показали высокую самоотдачу и желание выиграть, за счет чего и был достигнут успех в двух стартовых матчах, - рассказал директор «Титанов».


Своим мнением по поводу турнира «Лига Титаны» в комментарии для сайта V102.RU поделился и Виктор Бирюков.

- Мы уже второй раз в Волгограде по приглашению Алексея Бандурина и Сергея Рыбалкина. Мы много ездим по России, на многих турнирах я бывал. Здесь одни из лучших соревнований по организации, по отношению к спортсменам и зрителям. Отмечаю это не только я, но и наши баскетболисты и тренеры - им очень нравится. Когда академия «Титаны» начинает проводить соревнования, с удовольствием в них участвуем. Участники турнира получают колоссальный опыт, приобретая игровую практику в соревновательном процессе. Мы ждем нормализации обстановки на нашей родине, чтобы спокойно пригласить «Титаны» и другие клубы с ответным визитом в Луганск и Донецк для проведения турниров, – заявил руководитель. 


Отметим, что завтра состоится второй игровой день. Завершится турнир 20 октября.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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