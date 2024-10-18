Иностранца-уклониста выгнали из России в Волгоградской области

В городе Ленинске Волгоградской области силовики приняли решение о лишении гражданства 33-летнего мужчины, который уклонялся от службы в российской армии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном ГУ МВД России.





– 33-летний мужчина приобрел российское гражданство в соответствии с действующим Федеральным законом. Однако в нарушение Конституции России, норм законодательства он проигнорировал требования об обязательной постановке в течение двух недель на воинский учет. На основании материалов, собранных сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ и военного комиссариата, принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе главка полиции.

Известно, что гражданином России иностранец успел побыть недолго – всего-навсего две недели. Паспорт ему выдали 1 октября этого года.

– Паспорт уже бывшего гражданина Российской Федерации изъят и признан недействительным, – уточняют в ГУ МВД. – Указанное лицо обязано покинуть пределы Российской Федерации.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области