



Дзержинский районный суд Волгограда назначил сутки административного ареста местной жительнице, которая не заплатила за товар в магазине «Красное&Белое». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, при рассмотрении дела дама не захотела признавать свою вину, сославшись на забывчивость.

Установлено, что в начале октября этого года 49-летняя волгоградка в алкомаркете оплатила лишь часть товаров, вынеся из магазина неоплаченный алкогольный напиток стоимостью 129 рублей 52 копейки. Заметив кражу, администратор магазина сразу же обратился с заявлением в полицию.

- Постановлением мирового судьи гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ - «Мелкое хищение». Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки, - уточнили в районном суде.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.