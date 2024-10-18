Происшествия

Волгоградец покалечил в ДТП водителя «Приоры» и свою Suzuki – видео

Происшествия 18.10.2024 21:22
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18.10.2024 21:22


В Кировском районе Волгограда 18 октября в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Лада Приора». Момент столкновения отечественной легковушки и Suzuki зафиксировала камера дорожного наблюдения. 



Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в 11.45 на пересечении улиц Колосовой и Песчаной. 

– В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в главке полиции. 

Судя по кадрам, водитель Suzuki не убедился в безопасности маневра и, поворачивая налево, выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент на разрешающий сигнал светофора двигалась легковушка. В результате столкновения оба автомобиля получили сильные повреждения.

По сообщению очевидцев, скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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