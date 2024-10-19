Силовики выловили 60 мигрантов на опустевших овощных полях под Волгоградом





Волгоградские силовики провели очередной рейд, по итогам которого для проверки в подразделения по вопросам миграции доставили 60 иностранных граждан. Как стало известно ИА «Высота 102», нелегалов искали на этот раз на овощных полях в Красноармейском районе Волгограда и в Светлоярском районе Волгоградской области.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, комплексный межведомственный рейд по контролю за соблюдением иностранцами трудового и миграционного законодательства полицейские провели совместно с коллегами из регионального УФСБ, погрануправления ФСБ России по Волгоградской области, Росгвардии, специалистами иных заинтересованных служб и ведомств.

– По выявленным и зафиксированным нарушениям в отношении иностранных граждан и принимающих сторон приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в полиции.

Отметим, что, судя по опубликованному полицейскими видео, несмотря на глубокую осень, на овощных плантациях еще остаются иностранные работники. Некоторые из них предприняли отчаянные попытки скрыться от силовиков в чистом поле, однако же были задержаны.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области