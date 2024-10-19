В Волгограде запустили чат-бот для замерзающих





В Волгограде запустили чат-бот для жалоб по проблемам подачи теплоснабжения в многоквартирные дома. Как сообщает V102.RU, сообщить о холоде теперь можно в мессенджере Telegram.

- «Концессии теплоснабжения» подают тепло до ввода в многоквартирные дома в полном объеме, но, несмотря на это, в круглосуточном режиме в будние и выходные дни продолжается совместная работа с управляющими организациями по наладке систем для качественной подачи ресурса в МКД. Поэтому в компании принимают информацию, в том числе и о случаях, если в квартире или в отдельной комнате батареи не нагрелись, - отметили в ресурсоснабжающей организации.

Теперь пожаловаться на холод в квартире можно не только по телефону единого диспетчерского центра: (8442) 60-66-00, но также и в чат-бот «Концессий водо- и теплоснабжения».

Напомним, в регионе уже получают тепло почти 2,6 тысячи соцобъектов и свыше 9,5 тысячи многоквартирных домов.