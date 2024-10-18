Общество

Четыре человека заразились бруцеллезом в Волгоградской области

Общество 18.10.2024 18:08
0
18.10.2024 18:08


В Волгоградской области четыре человека заразились бруцеллезом от больных животных, передает V102.RU со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора. Все случаи заболевания этой инфекцией, которая сопровождается лихорадкой и ломотой в теле, зарегистрированы в Иловлинском и Николаевском районах. Такие данные по бруцеллезу приводятся за 9 месяцев текущего года. 

Бруцеллез для Волгоградской области является актуальной зоонозной инфекцией, которая передается человеку от животных. От человека к человеку бруцеллез не передается. В самых тяжелых случаях заразившемуся может грозить смерть.

Преимущественно бруцеллез выявляют у сельскохозяйственных животных, а заразиться им можно во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками и остатками корма. Нередко инфекцию можно подхватить через не прошедшие достаточную термическую обработку молочные продукты или молоко, полученное от больного животного.

В 2023 году в Волгоградской области было зарегистрировано 11 случаев бруцеллеза у жителей из четырех районов  - Иловлинского, Быковского, Палласовского и Среднеахтубинского.

Фото: V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.10.2024 17:39
Общество 18.10.2024 17:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2024 15:46
Общество 18.10.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 14:37
Общество 18.10.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 13:27
Общество 18.10.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 12:34 Реклама
Общество 18.10.2024 12:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2024 12:34
Общество 18.10.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 12:17
Общество 18.10.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 12:11
Общество 18.10.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 11:51
Общество 18.10.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 11:41
Общество 18.10.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 11:09
Общество 18.10.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 08:44
Общество 18.10.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 08:20
Общество 18.10.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 07:52
Общество 18.10.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2024 07:28
Общество 18.10.2024 07:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:13
ТАСС: волгоградец получил 10 лет за склонение сына и матери к содействию террористамСмотреть фотографии
19:48
Суд Волгограда отправил в СИЗО педофила из СаратоваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
«Хотим подарить детям Луганска праздник»: в Волгограде стартовал новый баскетбольный турнир «Лига Титаны»Смотреть фотографии
18:57
Иностранца-уклониста выгнали из России в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Четыре человека заразились бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области стартовал профориентационный проект «Энергокружки»Смотреть фотографии
17:23
Инспектор Ростехнадзора, чтобы не погибнуть, запрыгнул на кабину Scania в Волгограде – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В Волжском женщина вонзила нож в спину экс-супруга при попытке примиренияСмотреть фотографии
16:04
«Единая Россия» будет активнее работать с избирателями перед выборами в ГД 2026 годаСмотреть фотографии
15:46
Прокуратура пригрозила мерами за мерзнущих жителей КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Таможенники пресекли вывоз в Казахстан оборудования для химразведкиСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский облсуд дал 17 лет строгача насильнику и убийце родной тетиСмотреть фотографии
14:37
«В такую погоду собак жалеют, а не нас»: волгоградских врачей выгнали в непогоду на субботникСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Завоевавшая серебро на Паралимпиаде в Париже волгоградка получит 1,5 млнСмотреть фотографии
13:27
Депутаты избрали нового врио после ареста главы Елани в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Две трудовые династии «Красного Октября» приняли участие в высадке промышленной аллеиСмотреть фотографии
12:34
Мэрия Волгограда рассказала о судьбе старой плитки из сквера у Вечного огняСмотреть фотографии
12:17
В Новоаннинском Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:11
Призеров Всероссийского детского экофорума встретили на вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Трудоустройство бывшего замглавы Волжского вышло боком для его работодателяСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде отправили в СИЗО скрывавшегося разбойника с отверткойСмотреть фотографии
11:09
Пошаговую инструкцию для замерзающих волгоградцев составили в ГЖИСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде иномарка снесла на пешеходном переходе женщину с зонтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«Ротор» организовал две бесплатные электрички 19 октябряСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом в пользу государства конфискован Citroen наркоторговцаСмотреть фотографии
10:13
Водитель кроссовера собрал «паровозик» из машин в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Болельщики снова отправили «Ротор» в топ посещаемых матчейСмотреть фотографии
08:44
Поисковики Волгоградской академии МВД сделали бесценную находку в Псковской областиСмотреть фотографии
08:20
В Урюпинске похоронят погибшего на СВО стрелка Дениса МельниковаСмотреть фотографии
08:05
В Саратове задержали второго развратителя малолетней волгоградкиСмотреть фотографии
 