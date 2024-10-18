Четыре человека заразились бруцеллезом в Волгоградской области

В Волгоградской области четыре человека заразились бруцеллезом от больных животных, передает V102.RU со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора. Все случаи заболевания этой инфекцией, которая сопровождается лихорадкой и ломотой в теле, зарегистрированы в Иловлинском и Николаевском районах. Такие данные по бруцеллезу приводятся за 9 месяцев текущего года.

Бруцеллез для Волгоградской области является актуальной зоонозной инфекцией, которая передается человеку от животных. От человека к человеку бруцеллез не передается. В самых тяжелых случаях заразившемуся может грозить смерть.

Преимущественно бруцеллез выявляют у сельскохозяйственных животных, а заразиться им можно во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками и остатками корма. Нередко инфекцию можно подхватить через не прошедшие достаточную термическую обработку молочные продукты или молоко, полученное от больного животного.

В 2023 году в Волгоградской области было зарегистрировано 11 случаев бруцеллеза у жителей из четырех районов - Иловлинского, Быковского, Палласовского и Среднеахтубинского.

Фото: V102.RU (архив)

