Дождливые выходные предсказали синоптики в Волгограде





В Волгограде и области предстоящие выходные обещают быть дождливыми. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, 19 и 20 октября пройдут кратковременные дожди.

Так, в субботу, 19 октября, ожидается северо-западный, северный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9º.

В воскресенье ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха от +3 до +8º.

В начале новой недели, 21 октября, волгоградцев также ожидает дождь и туман. Северный ветер с порывами 6-11 м/с. Температура днем составит от +4 до +9º.



