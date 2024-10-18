«Динамо-Синара» проиграло действующему чемпиону Суперлиги ЦСКА





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 18 октября, дома проиграли московскому ЦСКА со счетом 24:32 в очередном туре женской Суперлиги, сообщает V102.RU.





Второй тайм стартовал с точного попадания гандболистки «Синары» Меланьи Пичугиной, но уже в следующей атаке Антонина Санталова восстановила преимущество в два гола. Постепенно эффективность комбинаций на чужой половине у бело-голубых снизилась, плюс ЦСКА стал отрываться и чувствовать себя гораздо увереннее. При счете 14:18 Евгений Дмитриев прибегнул к тайм-ауту для исправления ситуации. К сожалению для «Динамо», тактические изменения хозяйкам не сильно помогли. При всей показанной самоотдаче и большом желании порадовать родные трибуны на «Динамо Арене» волгоградским спортсменкам снова не удалось. Разница в классе стала сказываться в самый ключевой момент, что и подтверждал стабильный отрыв гостей в несколько мячей. За пять секунд до финальной сирены София Романенко точно исполнила пенальти и лишь установила окончательный счет матча — 32:24 в пользу ЦСКА. Лучшим бомбардиром в волгоградском составе стала Екатерина Долматова — пять заброшенных мячей. Екатерина Скивко, Анастасия Шкитина и София Романенко отличились четырежды.



Таким образом, поражение от одного из главных фаворитов Суперлиги стало для «Динамо-Синары» четвертым в нынешнем сезоне. После перерыва, связанного со сборами национальных команд, бело-голубые 31 октября на выезде встретятся с «Ростов-Доном».





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото «Динамо-Синара» VK.com







Напомним, что в составе армейского клуба выступают сразу несколько экс-игроков «Динамо» — Юлия Козаченко (Маркова), Антонина Санталова (Скоробогатченко), Эвелина Аношкина, Анна Верещак и Варвара Сёмина. Возглавляет столичный коллектив, который является чемпионом Суперлиги, бывший наставник «Синары» Олег Кулешов. Это, безусловно, добавило принципиальности и дополнительной интриги сегодняшнему противостоянию.Красно-синие сразу же начали подтверждать статус фавориток поединка и повели в счете — отличилась Виктория Шамановская. Бело-голубые забросили свой первый мяч на пятой минуте после завершенной атаки в исполнении Софии Романенко. На исходе первой трети тайма голевым действием в составе хозяек отметилась Елизавета Дудкина дальним броском. Красно-синие контролировали ситуацию на площадке на протяжении большей части первой половины. Но до перерыва подопечным Евгения Дмитриева удалось прибавить в своих действиях в атаке и при обороне. Несколько раз выручала и голкипер «Синары» — Мария Дувакина. Екатерина Долматова и София Романенко оформили два последних мяча динамовок в первом тайме. ЦСКА хоть и ушел отдыхать в роли лидеров, однако счет 14:12 в пользу гостей выглядел интригующе перед второй половиной встречи.