В Волжском женщина вонзила нож в спину экс-супруга при попытке примирения

В Волгоградской области 32-летняя жительница Волжского едва не убила своего мужа в процессе примирения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в начале октября бывшие супруги решили встретиться на даче, чтобы примириться. Они выпивали и разговаривали, но вдруг что-то пошло не так.

- Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемая, высказывая угрозы убийством, нанесла один удар ножом в область спины бывшего супруга, - рассказали в главке.

Пострадавшего доставили в больницу. В отношении его бывшей жены возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 115 УК РФ (Причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). На время предварительного следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.