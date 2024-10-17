Новый баскетбольный турнир «Лига Титаны» пройдет в Волгограде

Спорт 17.10.2024 19:02
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17.10.2024 19:02
В Волгограде с 18 по 20 октября пройдет первый этап нового баскетбольного турнира «Лига Титаны» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения, сообщает V102.RU.
Организатором соревнований выступает волгоградская академия «Титаны». Помимо хозяев, которых возглавляет опытный тренер Сергей Рыбалкин, в турнире примут участие одни из сильнейших команд в своей возрастной категории из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Соликамска и Луганска, выступающие на серьезном уровне уже не один год. Состязания пройдут в круговом формате - каждый клуб сыграет друг с другом. Кроме того, в ходе турнира зрители увидят парад участников и баскетбольные конкурсы. Для перспективных спортсменов приготовлены специальные призы, которые будут вручаться организаторами, в том числе и за индивидуальные достижения в поединках стартового этапа Лиги.
Расписание первого игрового дня:
09:30 Соликамск - Санкт-Петербург
10:45 Волгоград - Луганск
12:00 Москва - Самара
13:15 Парад
13:40 Санкт-Петербург - Волгоград
14:55 Луганск - Самара
16:10 Москва - Соликамск
Отметим, что все матчи пройдут в спорткомплексе «Динамо» по адресу: Ул.Новороссийская., 2.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)
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