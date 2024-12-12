Под Волгоградом в озере ищут тело пропавшего рыбака

Водолазы ищут в водоеме тело 52-летнего жителя Волгоградской области, который уехал на рыбалку и не вернулся. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, о пропаже мужчины в полицию 11 декабря заявили его родственники.

С их слов, рыбак уехал накануне утром на своем автомобиле, но домой так и не вернулся. В ходе поисков машину нашли у озера в нескольких километрах от хутора Вязовка в Среднеахтубинском районе.

- В водоеме имеется пролом во льду (майна), проводятся водолазные работы, - рассказали в главке.

Полиция просит жителей проявлять осторожность и не выходить на тонкий и еще не сформировавшийся лёд.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области