Происшествия

Под Волгоградом в озере ищут тело пропавшего рыбака

Происшествия 12.12.2024 19:08
0
12.12.2024 19:08


Водолазы ищут в водоеме тело 52-летнего жителя Волгоградской области, который уехал на рыбалку и не вернулся. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, о пропаже мужчины в полицию 11 декабря заявили его родственники.

С их слов, рыбак уехал накануне утром на своем автомобиле, но домой так и не вернулся. В ходе поисков машину нашли у озера в нескольких километрах от хутора Вязовка в Среднеахтубинском районе.

- В водоеме имеется пролом во льду (майна), проводятся водолазные работы, - рассказали в главке.

Полиция просит жителей проявлять осторожность и не выходить на тонкий и еще не сформировавшийся лёд.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.12.2024 11:55
Происшествия 12.12.2024 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2024 10:26
Происшествия 12.12.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2024 10:13
Происшествия 12.12.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2024 09:35
Происшествия 12.12.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2024 21:53
Происшествия 11.12.2024 21:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2024 19:46
Происшествия 11.12.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2024 15:09
Происшествия 11.12.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2024 12:55
Происшествия 11.12.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2024 10:54
Происшествия 11.12.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2024 10:03
Происшествия 11.12.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2024 18:00
Происшествия 10.12.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2024 17:29
Происшествия 10.12.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2024 16:54
Происшествия 10.12.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2024 16:16
Происшествия 10.12.2024 16:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2024 12:55
Происшествия 10.12.2024 12:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:33
Волгоградца посадили на 1,5 года за удар водителя в челюстьСмотреть фотографии
20:32
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Денисом ДьяковымСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом в лесу нашли тело 12-летнего мальчикаСмотреть фотографии
19:46
В Волгограде суд заставил поликлинику №28 обеспечить лекарствами ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
19:20
В Городище нашли уголовный состав при проверке опасной нефтебазыСмотреть фотографии
19:08
Под Волгоградом в озере ищут тело пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
18:39
Дали заднюю? В Волгограде чиновники рассказали о причинах запуска и приостановки транспортной реформыСмотреть фотографии
18:20
В обойме прибыло: в Волгограде депутаты одобрили глав облкомбезопасности и облкомзакупкиСмотреть фотографии
17:31
Попков удержится в кресле руководителя ОблспорткомитетаСмотреть фотографии
17:27
«Мы его только выбрали»: под Волгоградом похоронили молодого главу поселенияСмотреть фотографии
17:00
Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя ТрудаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Госдума увеличила размер штрафов за нарушения ПДДСмотреть фотографии
15:53
На Аллее Героев в Волгограде возводят огромный шатерСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде подсудимого экс-депутата гордумы Зверева отправили под стражуСмотреть фотографии
15:23
Депутаты назвали кандидата на должность главы Облкомдортранса в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградского коммерсанта за взятку в 100 тысяч отправили на год в колониюСмотреть фотографии
13:48
Скандальную транспортную реформу в Волгоградской области отложили до летаСмотреть фотографии
13:41
Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗОСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде выводят сети водоотведения из тепловых каналовСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде автобусный маршрут №103 попал под оптимизациюСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров предложил ограничить работу мигрантов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
Под Волгоградом Росприроднадзор обнаружил следы загрязнения нефтью берега ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Эксперты «СОГАЗ-Мед»: как проверить легкие бесплатно по полису ОМССмотреть фотографии
11:55
Силовики арестовали десятки машин на оптовой базе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
МЧС экстренно предупредило волгоградцев о снежном штормеСмотреть фотографии
11:28
Как складывается цена одной поездки? Рассказали в новом для Волгограда сервисе DriveeСмотреть фотографии
11:16
Третья волна: парковку в центре Волгограда сделают платной ещё на 15 улицахСмотреть фотографии
11:02
Цена сливочного масла в Волгограде перевалила за тысячу рублейСмотреть фотографии
10:49
Стали известны подробности гибели женщины от бешенства в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:39
Жители Волгоградской области не устояли перед распродажами в СетиСмотреть фотографии
 