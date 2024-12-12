В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Денисом Дьяковым





В городе Урюпинске Волгоградской области состоится прощание с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Денисом Дьяковым, передает V102.RU.

- Денис родился в Волгограде. Окончив Новониколаевскую СОШ №3, отслужил срочную службу в армии. Заключил контракт и отправился защищать интересы России, - сообщили в администрации Урюпинска. - Погиб в Курской области в Суджанском районе при выполнении боевого задания. Воину было 31 год.

Прощание с участником СВО состоится 13 декабря в 10:00. Затем пройдет отпевание в Покровском храме.

- Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах. Помним, скорбим, - говорится в сообщении администрации Урюпинска.

Фото: администрация Урюпинска / t.me