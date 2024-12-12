Общество

В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Денисом Дьяковым

Общество 12.12.2024 20:32
0
12.12.2024 20:32


В городе Урюпинске Волгоградской области состоится прощание с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Денисом Дьяковым, передает V102.RU. 

- Денис родился в Волгограде. Окончив Новониколаевскую СОШ №3, отслужил срочную службу в армии. Заключил контракт и отправился защищать интересы России, - сообщили в администрации Урюпинска. -  Погиб в Курской области в Суджанском районе при выполнении боевого задания. Воину было 31 год. 

Прощание с участником СВО состоится 13 декабря в 10:00. Затем пройдет отпевание в Покровском храме. 

- Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах. Помним, скорбим, - говорится в сообщении администрации Урюпинска.

Фото: администрация Урюпинска / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.12.2024 19:46
Общество 12.12.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 18:39
Общество 12.12.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 17:00
Общество 12.12.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 15:53
Общество 12.12.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 15:23
Общество 12.12.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:48
Общество 12.12.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:20
Общество 12.12.2024 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2024 13:05
Общество 12.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 12:27
Общество 12.12.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 12:27 Реклама
Общество 12.12.2024 12:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2024 11:41
Общество 12.12.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 11:28 Реклама
Общество 12.12.2024 11:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2024 11:16
Общество 12.12.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 10:49
Общество 12.12.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 07:55
Общество 12.12.2024 07:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:33
Волгоградца посадили на 1,5 года за удар водителя в челюстьСмотреть фотографии
20:32
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Денисом ДьяковымСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом в лесу нашли тело 12-летнего мальчикаСмотреть фотографии
19:46
В Волгограде суд заставил поликлинику №28 обеспечить лекарствами ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
19:20
В Городище нашли уголовный состав при проверке опасной нефтебазыСмотреть фотографии
19:08
Под Волгоградом в озере ищут тело пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
18:39
Дали заднюю? В Волгограде чиновники рассказали о причинах запуска и приостановки транспортной реформыСмотреть фотографии
18:20
В обойме прибыло: в Волгограде депутаты одобрили глав облкомбезопасности и облкомзакупкиСмотреть фотографии
17:31
Попков удержится в кресле руководителя ОблспорткомитетаСмотреть фотографии
17:27
«Мы его только выбрали»: под Волгоградом похоронили молодого главу поселенияСмотреть фотографии
17:00
Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя ТрудаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Госдума увеличила размер штрафов за нарушения ПДДСмотреть фотографии
15:53
На Аллее Героев в Волгограде возводят огромный шатерСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде подсудимого экс-депутата гордумы Зверева отправили под стражуСмотреть фотографии
15:23
Депутаты назвали кандидата на должность главы Облкомдортранса в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградского коммерсанта за взятку в 100 тысяч отправили на год в колониюСмотреть фотографии
13:48
Скандальную транспортную реформу в Волгоградской области отложили до летаСмотреть фотографии
13:41
Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗОСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде выводят сети водоотведения из тепловых каналовСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде автобусный маршрут №103 попал под оптимизациюСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров предложил ограничить работу мигрантов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
Под Волгоградом Росприроднадзор обнаружил следы загрязнения нефтью берега ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Эксперты «СОГАЗ-Мед»: как проверить легкие бесплатно по полису ОМССмотреть фотографии
11:55
Силовики арестовали десятки машин на оптовой базе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
МЧС экстренно предупредило волгоградцев о снежном штормеСмотреть фотографии
11:28
Как складывается цена одной поездки? Рассказали в новом для Волгограда сервисе DriveeСмотреть фотографии
11:16
Третья волна: парковку в центре Волгограда сделают платной ещё на 15 улицахСмотреть фотографии
11:02
Цена сливочного масла в Волгограде перевалила за тысячу рублейСмотреть фотографии
10:49
Стали известны подробности гибели женщины от бешенства в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:39
Жители Волгоградской области не устояли перед распродажами в СетиСмотреть фотографии
 