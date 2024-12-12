В Волгограде суд заставил поликлинику №28 обеспечить лекарствами ребенка-инвалида





Дзержинский районный суд Волгограда обязал поликлинику №28 обеспечить ребенка с тяжелым заболеванием необходимыми лекарствами. Медучреждение отказывало в предоставлении препаратов в связи с отсутствием их в перечне лекарств для получения в качестве соцпомощи, сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Позиция сотрудников поликлиники противоречила нормам законодательства, поскольку дети-инвалиды до 18 лет отнесены к самостоятельной группе населения, которой лекарственные средства предоставляются при амбулаторном лечении по медицинским показаниям бесплатно.

- В целях восстановления прав несовершеннолетнего на получение должного лечения районной прокуратурой в суд было предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на медицинское учреждение обеспечить ребенка-инвалида необходимыми лекарствами и компенсации морального вреда. В качестве заинтересованного лица к рассмотрению гражданского дела привлечен региональный комитет здравоохранения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Суд удовлетворил иск, а также взыскал с поликлиники 20 тысяч рублей моральной компенсации. Исполнение судебного акта будет проконтролировано ведомством.