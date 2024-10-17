«Даже к каблукам цеплялись»: волгоградка, водившая автобусы, после увольнения требует полмиллиона

Нонна Макарова, которая девять лет водила автобусы в Волгограде, в суде оспаривает свое увольнение из МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие №7», считая его незаконным. В настоящее время иск рассматривается в Красноармейском районном суде.

Как рассказала V102.RU мама троих детей, вот уже несколько лет она работает водителем автобусов. Сначала трудилась в ПАТП №7, потом на некоторое время уходила в ГУП «Волгоградавтотранс», где ездила на дачных маршрутах. В ПАТП №7 Нонна вернулась в ноябре 2023 года.

- У меня была возможность сравнить это место работы до своего первого ухода отсюда и после возвращения. Я была, конечно, неприятно удивлена. Грубость начальствующего состава, непрофессионализм некоторых руководителей, но самое главное, что нарушались наши трудовые права. Например, иногда интервал между сменами составлял 9 часов, на сон порой оставалось часа 4. Людей постоянно лишали премии, к любым мелочам цеплялись. Эта ситуация не только меня не устраивала, но и другие водители были недовольны, - рассказывает женщина.

Ни Нонна, ни ее коллеги не стали молчать и направили жалобы в трудинспекцию и в прокуратуру.

– Руководство почему-то решило, что я была зачинщицей наших жалоб. И, я так думаю, решили мне отомстить. За короткий промежуток времени я получила шесть дисциплинарных взысканий. На этом основании трудовой договор со мной был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе работодателя, ввиду неоднократного исполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей по п.5ч.1 ст. 81 ТК РФ, – продолжила Нонна.

Женщина считает, что эти взыскания она получила незаслуженно.

– Однажды меня наказали за то, что я якобы не открыла дверь пассажиру на остановке. Но на этой остановке я и не должна была тормозить – она предназначена только для трамваев. Да, там иногда стоят люди и машут, но там не автобусная остановка. При этом жалоба была анонимная, никакой информации о себе этот человек, если, конечно, он вообще существовал, не оставил. Тем не менее этого для начальства оказалось достаточно. В другой раз во время своего обеда я с кондуктором, работая на автобусе №50, от конечной остановки «Обувная фабрика» решила в наш личный обед поехать в ТЦ «Акварель» перекусить, так как чтобы добраться до базы на улицу Гремячинскую пришлось бы ехать минут 40 только в одну сторону, а обед длился всего 1,5 часа. В торговый центр мы тоже не просто так решили ехать – на конечной на «Обувной фабрике» нет никаких условий для перекуса, даже туалета – только кусты. За эту «провинность» мне сразу влепили три выговора и лишили премии, – говорит Нонна.





В следующий раз, по словам женщины, ее лишили части премии за то, что, якобы у нее был отключен ГЛОНАСС.

– Но я его не отключала, вполне допускаю, что он вышел из строя, когда автобус подпрыгнул на кочке, но за неисправность техники я ответственности не несу, у меня другие обязанности, – утверждает Нонна.

Еще одно взыскание женщина получила… за каблуки!

– По должностной инструкции водителю запрещено управлять автобусом в обуви на высоком каблуке и с незафиксированной пяткой. Я эти правила соблюдала. Но однажды в феврале я стояла около автобуса в сапогах на каблуке. Меня увидела начальница отдела и за это меня тоже наказали. Хотя в сапогах в кабине я не сидела, я всегда переобувалась перед работой на линии. На мои вопросы, какова должна быть высота каблука и в каких инструкциях оговариваются эти параметры, мне пояснить не смогли, – продолжает волгоградка.

По словам Нонны, на нее жаловались диспетчеры за сходы с линии, но происходило это, как утверждает она, из-за проблем с техническим состоянием автобуса.

– Автобусы Volgabus, которые получила автоколонна в 2023 году, имеют дефекты системы управления двигателем. Это признавало и руководство предприятия, соответствующая информация официально была доведена до водителей. Из-за отсутствия тяги приходилось перезагружаться более двадцати (!) раз, чтобы автобус, наконец, поехал. Но сообщить об этих проблемах диспетчерам не всегда удавалось, так как они отсутстсовали на месте. Но объяснительные почему-то всегда брали с меня! – делится собеседница информагентства.





Нонна высказала свою позицию и по поводу наказания за превышение скорости, которое также стало основанием для очередного взыскания.

– За весь срок работы на предприятии меня оштрафовали за это нарушение ПДД 9 и 14 декабря 2023 года. Однако от руководства автоколонны я узнала об этом только 20 декабря. Если бы мне сказали об этом раньше, повторного штрафа не было бы. Но дело еще и в том, что, как потом выяснили водители, на новых автобусах Volgabus спидометр показывает разницу в 4 км/час! Это могут подтвердить и другие водители. Кроме того, некорректную работу спидометра я зафиксировала на фото и видео и готова предъявить это в качестве доказательства в суде. За то, что автобусы работают с браком, мне влепили еще выговор и лишили премии за декабрь в размере 100%! – возмущается Нонна.

По словам волгоградки, она пыталась разобрать свои выговоры на комиссии по трудовым спорам, однако собрать этот коллегиальный орган ей ни разу не удалось. Кроме того, утверждает Нонна, ей не отправляли извещения о применении в отношении нее мер дисциплинарного воздействия, а вместо двух дней, положенных на составление объяснительных, давали максимум 5 минут. Даже копии приказа о вынесении ей выговоров, продолжает Нонна, ей удавалось получить с трудом.

– Сейчас много говорят о том, что в нашем городе не хватает водителей. Поэтому уже и женщины садятся за руль. Но с таким отношением к сотрудникам предприятия решить кадровый вопрос руководству будет непросто, – недоумевает Нонна.

К слову, женщине обидно еще и за то, что руководство предприятия, расторгнув с ней договор, даже не посмотрело на то, что она является матерью троих детей.

– Мой младший ребенок – еще несовершеннолетний, двое других еще учатся, – делится Нонна. – Бывший муж алименты не платит, на него за это даже дело возбуждали. Я тяну детей одна. Но вместо помощи меня постоянно лишали честно заработанных денег, заставляли оправдываться в том, в чем не было моей вины. Лучше бы они претензии производителю таких автобусов, которые постоянно ломаются, предъявили, чем с женщиной воевать.





Редакция V102.RU обратилась за комментарием в администрацию Волгограда. И вот такой ответ – с пометкой использовать его в полном объеме, без купюр и редакционных правок – пришел из мэрии:

- По информации МУП «ВПАТП», трудовой договор с Н.Л.Макаровой был заключен МУП «ВПАТП» 15.11.2023, расторгнут 07.06.2024 приказом (распоряжением) руководителя предприятия. Причиной расторжения трудового договора стал целый ряд нарушений, допущенных работником всего за полгода его работы водителем общественного транспорта. Прием на работу и расторжение трудового договора состоялось до перевода сотрудника в МУП «МЭТ», расторжение договора не связано с реорганизацией предприятия.

Водителем Н.Л.Макаровой в декабре 2023 года было дважды совершено административное правонарушение - превышение максимально разрешенной скорости 60 км/ч более чем на 20 км/ч, о чем свидетельствуют постановления ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области от 11.12.2023 и от 15.12.2023. Нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся на маршруте, создает опасность для других участников дорожного движения, в том числе пассажиров общественного транспорта, что недопустимо.

В феврале 2024 года на действия Н.Л.Макаровой поступила жалоба от пассажира автобуса маршрута № 77, связанная с нарушением водителем инструкции при осуществлении посадки и высадки пассажиров. Проведенная по жалобе пассажира проверка подтвердила факт нарушения.

В мае 2024 года водителем Н.Л.Макаровой также допущены нарушения должностной инструкции и требований транспортной безопасности: находясь в общедоступном месте вне территории транспортного предприятия она бросила без контроля автобус с работающим двигателем и отсутствовала в течение 45 минут. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств не произошло самопроизвольного движения брошенного транспортного средства или проникновения в него посторонних лиц с последующим неправомерным завладением средством повышенной опасности.

По возвращении в автобус водитель не проверила транспортное средство на наличие посторонних предметов в салоне и выдвинулась на маршрут, чем нарушила федеральный закон «О транспортной безопасности», предусматривающий конкретные меры, направленные на предотвращение угрозы жизни и здоровью пассажиров общественного транспорта.

Как выяснилось в ходе проверки, данные события произошли, когда водитель решила съездить в свой обеденный перерыв в торговый центр за рулем муниципального автобуса.

В июне 2024 года водитель Н.Л.Макарова, работая на автобусе по маршруту № 2, самовольно отключила бортовое навигационное связное оборудование (БНСО), чем допустила нарушение должностной инструкции, т.к. водителю автобуса запрещается отключать и вскрывать БНСО, в том числе производить самовольное изъятие симкарты и карты памяти из устройства. В соответствии с требованиями безопасности пассажирский транспорт может находиться на линии только с работающим спутниковым оборудованием, передающим данные о движении в режиме онлайн через систему «ГЛОНАСС». Истинные причины таких действий водителя, позволяющие скрыть маршрут и скорость движения автобуса, в ходе проверки установить не удалось.

По всем указанным фактам нарушений предприятием своевременно были изданы приказы о дисциплинарном взыскании в соответствии с трудовым законодательством. За неоднократное (систематическое) неисполнение (ненадлежащее исполнение) трудовых обязанностей с работником Н.Л.Макаровой трудовой договор расторгнут.

Данный подход со стороны руководства МУП «ПАТП-7» не является избирательным, а распространяется (в течение всего времени вплоть до ликвидации предприятия) на всех работников, поскольку одной из первоочередных задач для предприятия является оказание максимально безопасных транспортных услуг пассажирам.

Здесь также добавили, что информация о коллективных жалобах работников ВПАТП на предприятии отсутствует.

В настоящее время, по словам Нонны Макаровой, судебный процесс затягивается по инициативе ответчика. Женщина признается, что травля на работе отразилась на ее здоровье.

– Врачи зафиксировали у меня гипертонический криз, я очень переживала в первую очередь из-за несправедливого к себе отношения, поэтому надеюсь, что суд меня восстановит на работе, а также удовлетворит мои исковые требования о выплате компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей и компенсацию за время вынужденного прогула с 7 июня 2024 года и по сей день, – заключила волгоградка.

Фото предоставлено Нонной Макаровой