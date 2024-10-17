



Потерпевшие по уголовному делу в отношении главы Иловлинского района Волгоградской области обжаловали решение областного суда по их ходатайству о смене территориальной подсудности. Об этом 17 октября сообщил ИА «Высота 102» представитель потерпевших Юрий Букаев.

Напомним, накануне информагентство сообщало о том, что решение об отказе смены территориальной подсудности принял Волгоградский областной суд. По информации источников «Высоты 102», судья Виктория Плотицына не нашла оснований для рассмотрения уголовного дела в отношении Ивана Геля за пределами Иловли. Однако же, заверил представитель родных погибшего при пожаре Александра Переярина, потерпевшие уже обжаловали это решение в суде.

– Ходатайства потерпевших рассматривались в Волгоградском областном суде 4 октября. В соответствии с положениями статьи 35 УПК РФ, территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена по ходатайству стороны, если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу. Таким обстоятельством является, по нашему убеждению, тот факт, что Иван Степанович Гель является главой Иловлинского района и до этого на протяжении более десяти лет руководил районом, – прокомментировал «Высоте 102» Юрий Букаев. – Данные сведения были заявлены нами в ходе заседания в Волгоградском областном суде. Однако судьей они были полностью проигнорированы. В настоящее время идет процесс обжалования решения облсуда.

Апелляционную жалобу с просьбой отменить решение Волгоградского областного суда и принять новое решение потерпевшие направили 9 октября в Третий апелляционный суд в городе Сочи.

В ходе расследования гибели начальника отдела ГО и ЧС районной администрации Иловлинского района Александра Переярина во время пожара в августе 2022 года следователи пришли к выводу, что трагические события наступили вследствие превышения полномочий главой района Иваном Гелем. По мнению следствия, руководитель администрации направил четверых подчиненных на место происшествия, не обеспечив их средствами защиты и средствами тушения. Из четверых сотрудников администрации троим удалось спастись, благодаря подоспевшему на помощь местному фермеру.

Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий.