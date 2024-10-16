Главу района Ивана Геля будут судить за гибель чиновника в родной Иловле





Уголовное дело в отношении главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля будет рассматриваться в Иловлинском районном суде. Как сообщает ИА «Высота 102», потерпевшим не удалось добиться рассмотрения материалов иным судом региона.

Напомним, глава администрации Иловлинского района обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. Согласно материалам следователей, в августе 2022 года Иван Гель направил четверых подчиненных на место природного пожара. В результате один из чиновников – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин – погиб, еще три сотрудника администрации пострадали.

Расследуя происшествие, следователи пришли к выводу, что глава района направил подчиненных на место пожара, не предоставив им спецсредств для тушения и средств индивидуальной защиты. Троим чиновникам удалось спастись лишь благодаря местному фермеру, который эвакуировал их из зоны пожара.

– Рассмотрев жалобу потерпевших, просивших о передаче уголовного дела в отношении Ивана Геля из Иловлинского районного суда в другой суд региона, Волгоградский областной суд не нашел оснований для этого, – сообщил собственный источник информагентства, знакомый с ситуацией. – Пока что дата первого заседания в Иловле не назначена.

Известно, что материалы уголовного дела в ближайшее время вернутся в районный суд. Первое судебное заседание должной пройти до конца текущего года.

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ситуацией.