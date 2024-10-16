Федеральные новости

В России расширят список лиц, относящихся к ветеранам боевых действий

Федеральные новости 16.10.2024 17:21
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16.10.2024 17:21


В России в скором времени могут расширить список граждан, относящихся к ветеранам боевых действий. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект подготовило Министерство обороны РФ. 

В частности, к ветеранам  боевых действий предлагается относить добровольцев, которые привлекаются к в выполнению задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

– Перечень территорий субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, на территориях Запорожской и Херсонской областей, определяется правительством, говорится в законопроекте, – уточняет «Интерфакс». 

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