В России расширят список лиц, относящихся к ветеранам боевых действий





В России в скором времени могут расширить список граждан, относящихся к ветеранам боевых действий. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект подготовило Министерство обороны РФ.

В частности, к ветеранам боевых действий предлагается относить добровольцев, которые привлекаются к в выполнению задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

– Перечень территорий субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, на территориях Запорожской и Херсонской областей, определяется правительством, говорится в законопроекте, – уточняет «Интерфакс».