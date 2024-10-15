Происшествия

Засмотрелся? Два ДТП подряд на пр. Ленина в Волгограде засняли дорожные камеры

Происшествия 15.10.2024 14:35
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15.10.2024 14:35


В Тракторозаводском районе Волгограда в одну ночь на пересечении проспекта Ленина и улицы Тарифной произошло два дорожно-транспортных происшествия, которые, как сообщает ИА «Высота 102», зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 


Первое ДТП произошло, предположительно, по вине водителя, который при повороте не оценил дорожную ситуацию и протаранил двигавшийся по проспекту автомобиль. От удара транспортное средство развернуло на 180 градусов. 

Позднее на том же месте произошло второе столкновение. На этот раз легковушка, двигаясь по прямой, вылетела на скорости на бордюр. Не исключено, что водитель этого автомобиля засмотрелся на участников первого ДТП. 

Видео: «Безопасный регион» / vk.com

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